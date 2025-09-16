Horoskop za jesen: 2 znaka ulaze u emotivni haos, 1 u neočekivanu romansu

Ko ulazi u emotivni haos, a ko u romansu iz snova? Jesen donosi neočekivane obrte.

Jesen stiže, a sa njom i nova sezona emotivnih preokreta. Ako ste Blizanac, Škorpija ili Rak – pripremite se, jer astrološka prognoza za naredne nedelje ne štedi nikog. Neki će se vrteti u krugu nesporazuma, drugi će se zaljubiti kad se najmanje nadaju.

Blizanci: haos u glavi, haos u srcu

Blizanci ulaze u jesen sa osećajem da ih niko ne razume. Komunikacija puca na sve strane – u vezi, na poslu, čak i sa samim sobom. Emocije se gomilaju, ali ne izlaze na pravi način. Savet: ne rešavaj sve odmah. Jesen je vreme za pauzu, ne za impulsivne odluke.

Škorpije: prošlost kuca na vrata

Za Škorpije, jesen donosi povratak starih emocija. Možda bivši, možda stara rana – ali nešto će vas naterati da se suočite sa sobom. Biće burno, ali i lekovito. Ako ste mislili da ste završili s nekom pričom, univerzum ima drugačije planove.

Rak: romansa kad se najmanje nadaš

Rakovi, spremite se za iznenađenje. Jesen vam donosi osobu koja će vas pogledati kao da ste jedini na svetu. Možda to neće biti vatromet na prvi pogled, ali biće toplo, nežno i iskreno. Ne odbijajte poziv na kafu – možda je to početak nečeg velikog.

Ova jesen nije sezona stabilnosti, već sezona iskrenosti. Ako ste spremni da priznate šta osećate, univerzum će vam dati ono što vam treba – bilo to zatvaranje, početak ili samo mir.

