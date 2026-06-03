Horoskop za jun donosi mesec iz snova ovim znacima, sudbina im sprema preokret godine koji ni u snu nisu očekivali

Horoskop za jun donosi za tri znaka preokret godine. Čeka ih posao, novac, ali i ljubav. Proverite da li ste na listi i šta vas tačno čeka.

Horoskop za jun donosi povoljan period i nije mlak kao prošli mesec. Tri znaka ulaze u period koji bi mogli da pamte godinama, a poenta nije u sitnim povoljnostima.

Reč je o konkretnim preokretima, neočekivanim ponudama i ljudima koji se vraćaju iz prošlosti sa rešenjem, ne sa problemom. Pravi trenutak za jedan znak dolazi tek oko 19. juna, pa pažljivo do kraja teksta.

Blizanci: kraj jedne pauze koja je trajala predugo

Blizancima Sunce u sopstvenom znaku radi tačno ono što treba, vraća im energiju koju su poslednjih meseci trošili na tuđe drame. Početkom juna stiže poziv koji ste otpisali još u martu. Ne ignorišite ga drugi put. Posao koji se otvara oko sredine meseca nije ono što ste tražili, nego nešto bolje, samo u drugačijem pakovanju.

Na ljubavnom planu, slobodni Blizanci upoznaju nekoga preko zajedničkog prijatelja, najverovatnije na proslavi ili putovanju. Veza koja krene u junu ima ozbiljnu šansu da potraje. Oni u brakovima konačno rešavaju temu o kojoj se ćuti godinama, najčešće finansijsku.

Lav: novac stiže odakle ga niste tražili

Horoskop za jun donosi vam materijalni obrt koji menja planove za jesen. Ne pričamo o lutriji, nego o staroj investiciji, nasledstvu ili dugu koji vam neko konačno vraća. Druga polovina juna donosi konkretne brojeve na računu, ne obećanja.

Junski horoskop za Lavove ima i jednu zamku. Skloni ste da odmah potrošite ono što stigne, a Saturn vam šalje jasnu poruku, sačekajte makar tri nedelje pre velikih odluka. Ko vas u junu zaprosi, misli ozbiljno. Ko vas pozove na put, ima skrivenu motivaciju, proverite kakvu pre nego što kupite kartu.

Šta tačno znači „mesec iz snova“ u astrologiji

Mesec iz snova je period kada se tri ili više povoljnih tranzita poklope sa ličnim natalnim aspektima i otključaju oblast koja je dugo bila blokirana, najčešće posao, novac ili ljubav. U junu to važi za Blizance, Lava i Vagu.

Vaga: ljubav koja je delovala nemoguće postaje stvarnost

Vagama Venera radi u korist od 10. juna i tu počinje priča koju nisu očekivale. Osoba koju ste otpisali kao „nedostupnu“ pravi prvi korak. Ako ste u vezi, partner predlaže nešto što ste vi planirali da predložite, zajednički stan, putovanje ili dete. Sinhronicitet je toliko očigledan da ćete posumnjati da vam neko čita misli.

Na poslovnom planu, Vage dobijaju priliku za saradnju sa nekim iz inostranstva. Ugovor koji se potpisuje oko 24. juna otvara vrata za koja ste mislili da su zaključana. Jedina opasnost, previše obećavate da biste se svideli. Smanjite obim za trećinu i isporučićete tačno na vreme.

Kada počinje najjači talas sreće

Astro prognoza za jun pokazuje da prvi talas kreće oko 6. juna sa Mesecom u Vagi, a drugi, jači, oko 21. juna kada Sunce ulazi u Raka. Između ta dva datuma se odigrava najveći deo preokreta. Ne donosite važne odluke pre 6. juna, ali ne čekajte ni posle 25, jer se prozor zatvara.

Da li ste već primetili neki znak koji vam najavljuje promenu, ili još uvek čekate prvi pravi nagoveštaj?

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