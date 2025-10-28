Horoskop za kraj 2025: Samo 2 znaka postaju magnet za sreću i novac

Dva znaka eksplodiraju od sreće i novca – evo kako da prepoznaš da si među njima.

Do kraja 2025. godine, nećeš verovati šta se dešava sa Ovnom i Lavom. Njima se brišu dugovi, puca emotivna blokada, a novac – kao da se topi u rukama, ali u dobrom smislu. Zvezde im konačno vraćaju sve što su zaslužili. Ako si jedan od njih, pripremi se: sreća eksplodira, a prilike dolaze bez kašnjenja. Ovaj period nije običan astrološki tranzit – to je ritualni reset života, koji se dešava samo jednom u deceniji.

Ovan i Lav – zvezdani tandem koji briše sve prepreke

Ako si Ovan, znaš da si se borio. Ako si Lav, znaš da si čekao. Ali sada – nebo puca u tvoju korist. Do kraja decembra, postaješ magnet za sreću i novac, i to ne metaforično. Poslovne ponude dolaze bez molbi, emotivne veze se stabilizuju, a finansije – kao da se same rešavaju.

Zvezde se rukuju – Jupiter i Venera u tandemu

Ova kombinacija planeta ne dešava se često. Jupiter širi, Venera ulepšava. Kad se spoje, tvoje želje više nisu samo snovi. Ovan dobija priliku da eksplodira u karijeri, dok Lav briše emotivne dugove i ulazi u fazu gde mu se novac topi u rukama – ali u obliku prilika, ne troškova.

Samo 3 dana u novembru menjaju sve

Od 17. do 20. novembra, nebo se otvara. Ako si Ovan ili Lav, koristi jutarnje sate za kratku vizualizaciju: zamisli kako ti stiže poruka, poziv, prilika. To nije ezoterija – to je astrološki momentum. U tom periodu, postaješ magnet za sreću i novac, a efekti se osećaju već do kraja meseca.

Ako si Ovan ili Lav, ne čekaj da ti neko potvrdi – već si u zoni magnetne sreće. Do kraja godine, računi se brišu, prilike klize ka tebi, a ono što si mislio da je daleko – dolazi bez kašnjenja.

A ako nisi među ova dva znaka? Ne zatvaraj horoskop. Jer svaki znak ima svoj trenutak, ali Ovan i Lav su sada u epicentru. Zvezde ne biraju po zaslugama – biraju po spremnosti.

Zato, bez obzira na znak, pronađi svoj okidač. Jer kad se sreća jednom aktivira – ne pita za datum, pita za energiju.

Uradi ovo i gledaj kako ti se brišu blokade

Svako jutro, pre nego što pogledaš telefon, zahvali se na onome što dolazi. Ova jednostavna praksa, u kombinaciji sa astrološkim vetrom u leđa, aktivira tvoju magnetnu frekvenciju. Jer sreća nije samo stanje – to je ritam koji pratiš.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com