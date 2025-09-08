Horoskop za kraj 2025. Zvezde pripremaju haos za sve znake, a neki će se obogatiti preko noći. Jeste li vi ti srećnici?

Zvezde najavljuju haos na svim frontovima i promene koje će vas ostaviti u šoku na kraju ove godine.

Pripremite se za buru kakvu niste doživeli. Kraj 2025. godine donosi preokrete koji će vas ostaviti bez teksta, jer zvezde najavljuju pravi haos na svim životnim poljima. Od ljubavi do finansija, ništa neće biti isto, a samo najhrabriji će proći bez ogrebotina.

Zvezdani horoskop za decembar krije tajne koje će vam promeniti život iz korena. Neki će se obogatiti preko noći, dok će drugi doživeti krah. Jedno je sigurno, ova zima neće biti mirna.

Ovan

Spremite se za šokantan kraj godine. Jedna odluka koju donesete u decembru napraviće vam haos u životu, ali i doneti novu šansu za finansijsku injekciju. U ljubavi vas čeka šokantna vest koja će sve preokrenuti.

Bik

Vi ste u centru kosmičkog zemljotresa. Novac će se lečiti za vas, a na poslu vas čeka unapređenje. Ali, budite oprezni, u decembru ćete morati da birate između ljubavi i novca. Nećete znati šta da radite.

Blizanci

Vreme je za haos. U decembru ćete biti na ivici sa porodicom, a na poslu vas čeka nešto o čemu niste ni sanjali! Jedan poziv menja sve i donosi totalni preokret.

Rak

Rakovi, nećete preživeti ovaj horoskop! Očekuje vas ljubavni brodolom kakav niste ni sanjali. Jedna lažna poruka može da sruši sve što ste gradili. U decembru budite spremni na sve!

Lav

Pripremite se za epski obrt. Svi vaši planovi padaju u vodu. Lavovi će se suočiti sa neočekivanim finansijskim gubicima, ali ne gubite nadu! Kraj godine donosi putovanje o kojem ste sanjali.

Devica

Vreme je da srušite sve mostove. Devicama se smeši velika svađa sa bliskim prijateljem. U decembru budite oprezni šta pričate, jer vas to može koštati posla.

Vaga

Vi ćete ili postati milioneri, ili ostati bez ičega.Vage će imati priliku za rizičnu investiciju koja će se ili isplatiti desetostruko, ili će vas uvaliti u ogromne dugove. Jedan fatalan susret u novembru menja sve!

Škorpija

Eksplozija emocija na pomolu! Škorpije će doživeti potpunu transformaciju. Stara ljubav se vraća da vas proganja, a na poslu vas čeka borba na život i smrt.

Strelac

Vi ćete biti na meti zvezda. Spremite se za šokantne vesti koje vam dolaze iz daleka. Novčana situacija će biti nestabilna, ali vas čekaju misteriozne ponude koje ne smete da odbijete.

Jarac

Jarčevi, budite spremni na totalni preokret. Finansije će vam procvetati, ali se na emotivnom planu sprema totalni slom. Neko će vas izdati, a vi ćete se osećati usamljeno.

Vodolija

Vi ćete doživeti apokalipsu, ali i vaskrsenje. Spremite se za dramu na svakom koraku. Finansije će vam biti na ivici, ali će vam pomoć stići od neočekivane osobe.

Ribe

Spremite se za oluju. Ribe će se suočiti sa tajnama iz prošlosti. Neko će vam vratiti dug, ali će vas to koštati mnogo više nego što mislite. Kraj godine donosi šokantan preokret u ljubavi.

(Informer.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com