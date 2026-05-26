Ostalo je još 5 dana do juna: Za ovih 5 znakova sledi konačno olakšanje i kraj agonije

Horoskop za kraj maja skida ogroman pritisak koji osećate još od zime. Samo pet znakova uspeva da reši jedan gorući problem i krene napred.

Planete tačno danas, 26. maja, menjaju kurs i zatvaraju jedan od najtežih prolećnih ciklusa koji vas je iscrpeo do kosti. Vaš horoskop za kraj maja donosi pravo oslobođenje, jer će tačno pet znakova do nedelje popodne uspeti da skine sa vrata osobu ili problem koji im mesecima pije energiju. Završava se period u kojem niste mogli da spavate zbog briga koje uopšte nisu bile vaše.

Najveći problem nije bio nedostatak volje u prethodnim nedeljama. Problem je bila „tromost“ u vazduhu koja je svaku vašu odluku usporavala, zbog čega ste imali utisak da stalno gurate kamen uzbrdo.

Blizanci, Lav, Devica, Strelac i Ribe osetiće ovu promenu najintenzivnije. Njihov novčanik, posao i odnosi polako izlaze iz blokade, a stara pravila igre od ovog trenutka prestaju da važe.

Blizanci: Vreme je da naplatite stare dugove

Sasvim druga priča. U prvoj polovini ove nedelje konačno završavate mučan razgovor koji ste izbegavali još od marta. Vaš vladar Merkur donosi bistar um, pa ćete moći jasno da sagledate situaciju sa poslovnim partnerom.

Ne ostavljajte stvari nedorečene, naročito ako nadređeni u sredu pokuša da promeni ploču i nametne vam tuđe obaveze. Vaše reči sada imaju težinu, a jedan kratak dogovor postignut uz jutarnju kafu donosi neočekivani finansijski mir i čisti raspored za vikend.

Lav: Prestanite da vučete tuđi prtljag

Muka vam je od kompromisa koji služe samo drugima i čuvaju lažni mir u kući. Ovaj prelazak u jun donosi vam surovu oštrinu da konačno kažete ne. U četvrtak popodne dobijate priliku da jedan veliki porodični teret prebacite tačno tamo gde pripada i prestanete da budete dežurni spasilac.

Nemojte se pravdati osobama koje vas nikada nisu ni slušale. Ako vas neko optuži da ste sebični, samo se nasmešite i idite svojim putem, jer astrološki savet kaže da je vreme gašenja tuđih požara prošlo.

Devica: Astrološka prognoza donosi red u papirima

Mesecima vam je novac curio na sitnice i nepotrebne popravke po stanu, ali tome sada dolazi kraj. Astrološka prognoza pokazuje da u petak ujutru jedan naizgled sitan i dosadan dokument menja tok vaših finansija na bolje.

Fokusirajte se isključivo na planiranje budžeta i ne dajte da vas kolege ometaju traženjem stalnih usluga. Strpljenje vam se isplatilo posle mnogo stresa. Sklonite one prašnjave fascikle koje vam stoje na radnom stolu i napravite fizičkog prostora za novi posao koji kuca na vrata.

Strelac: Početak juna vas vraća pravo u igru

Nema više dugog čekanja na tuđa odobrenja i dozvole. Zvezde krajem meseca traže od vas da osnažite svoj izbledeli autoritet u društvu. Neko iz vašeg bliskog okruženja već nedeljama prolongira zajednički plan, držeći vas u stalnoj neizvesnosti oko puta ili većeg troška.

U subotu pre podne jednostavno presecite tu vezu bez ikakve griže savesti. Uzmite stvari u svoje ruke, spakujte torbu i promenite sredinu makar na dva dana. Konkretna akcija vam vraća stari osmeh na lice.

Ribe: Emocionalna magla se konačno podiže

Skrivali ste svoja prava osećanja iza osmeha dok vas je jedna naizgled bliska osoba suptilno manipulisala mesecima. Sada se ta emocionalna magla napokon podiže. U prvoj polovini vikenda, dok pijete čaj i posmatrate neku potpuno običnu scenu u dnevnoj sobi, doživećete pravo otrežnjenje.

Shvatićete tačno ko stoji uz vas, a ko vam samo oduzima dragoceno vreme. Horoskop za kraj maja vam govori jednostavnu i nemilosrdnu istinu. Pustite tu lošu osobu da ode i ne osvrćite se unazad prema prošlosti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com