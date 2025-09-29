Horoskop za ljubitelje dobrog humora: Bez uvrede, ali ovo su skroz iskreni opisi svakog znaka

Ako volite crni humor i horoskop, pripremite se na ozbiljno prenapumpane, ali urnebesne opise svakog znaka.

Ovo je zabavno i pomalo provokativno štivo—čitajte na sopstvenu odgovornost!

Ovan

Ovnovi su rođeni ratnici: hrabri, impulsivni i ponekad zaigrani u spletkama. Njihova kolerična priroda ih može učiniti sadistima, spremnim da “završe posao” i zatim mirno nastave dalje. Jak ego i ponos često vode do sudara sa okolinom ili, u ekstremu, tiranije.

Bik

Bikovi obožavaju ugodu: hranu, piće, san, pa čak i seks. Materijalisti su koji se trude da uvek profitiraju—bilo u politici, vojsci ili ekonomiji. Tvrdoglavi su i skloniji alkoholu i ljubomori, a kad im nije dovoljno “nagrađeno”, lako se uspore ili lenjost preuzme primat.

Blizanac

Blizanci su dvosmerni emotivci: danas toplo, sutra hladno. Inteligentni ali neemotivni, samokritični ali često kritikuju druge. Njihova kontradiktornost i biseksualnost dodatno komplikuju sliku, čineći ih misterioznima i ponekad nepredvidivima.

Rak

Rakovi menjaju raspoloženje brže nego vreme—emocionalni, hipersenzitivni i skloni zaboravljanju sopstvenih osećanja. Domaćini su i umetničke duše, ali ako ne usmere energiju na jednu strast, mogu postati socijalni slučaj.

Lav

Lav je rođeni diktator: ne oprašta greške, ne priznaje poraze i uvek želi potvrdu svoje moći. Kad ga okolina ne nadjača, može terorisati sve oko sebe. Najbolje ga je “nakratko nahraniti” komplimentima i ostaviti ga na “lavljem prestolu.”

Devica

Device su analitične, samokritične i promjenjive naravi. Često pomalo lenje, ali izuzetno detaljne—što ih čini sjajnim u svakoj oblasti, dok ne prebrzo odluče i stvore haos. Boemska strana ih vodi ka kartama, piću i avanturi, ali i riziku da pozovu prijatelje na “spasavanje.”

Vaga

Vage unose harmoniju, ali i nestalnost. Strastveno troše, hiroviti su i često neurotični, a retko znaju šta zaista žele. Iako su odlični dekorateri i prijatelji, njihov emotivni ekran je krhak i mora se pažljivo tretirati.

Škorpija

Škorpioni žive na ivici: depresija i misterija su njihov šarm. Vole ekstrem, bilo u marketingu, vožnji ili opijatima. Ljubomorni, impulzivni i osvetoljubivi, mogu razbiti sve—najpre sami sebe, pa i druge.

Strelac

Strelci su filozofi i kockari: strastveni, nepopustljivi i ne priznaju poraz. Često se hvataju u koštac s debatama, odbijaju ograničenja i žive da ispune svoje “poslednje reči.” Njihova kardinalna priroda ih gura napred uvek i svuda.

Jarac

Jarčevi vrednuju materiju: posvećeni su poslu, često lenji i tvrdoglavi, ali kad se pokažu, rade do savršenstva. Skeptični prema duhovnosti, vole čvrste dokaze i ponekad prisvoje tuđe uspehe—bez loše namere, kažu ljudi.

Vodolija

Vodolije su genijalci s površnim emocijama: prometni u idejama, otvoreni ali distancirani. Humani su i šaljivi, ali duže druženje s njima može iscrpiti čak i najupornije. Često su pobornici novih renesansi, ali pre toga očekuju svetsku kataklizmu.

Ribe

Ribe kombinuju sve: nestalnost, emotivnu kontradiktornost i krizu identiteta. Sposobne su za hladnokrvni čin ili ludu sentimentalnost—zavisno od talasa raspoloženja. Ipak, među njima su i najveći geniji čije ideje menjaju svet.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com