Najtačniji horoskop za maj 2026: Planete se sele, a evo ko će dobiti priliku života već u prvoj nedelji

Horoskop za Maj 2026. godine donosi kosmički preokret koji će mnoge izbaciti iz zone komfora, ali ih i gurnuti direktno u prilike koje su dugo čekali.

Jupiterov tranzit i Venerina rana promena pozicije znače samo jedno: maske padaju, a energija se menja iz korena.

Evo šta svaki znak može da očekuje u mesecu koji pred nama otvara potpuno nova poglavlja.

Šta donosi majski horoskop 2026 u prvoj nedelji

Tranzit Jupitera i nova pozicija Venere otvaraju prozor za poslovne ponude, iznenadne ljubavne susrete i finansijske pomake. Ko brzo reaguje, dobija najviše.

Ovan: Ponuda koju ne smete da odbijete

Energija Marsa vam radi u korist. Već 3. maja stiže poslovni predlog koji menja pravila igre. Ne odugovlačite, potpišite ugovor odmah. U ljubavi vas čeka razgovor koji čistite od prošle jeseni.

Bik: Zvezdana prognoza za maj 2026 miluje vaš novčanik

Sunce i Merkur u vašem znaku guraju vas napred. Stari dug koji ste otpisali vraća se na račun. Samci ulaze u flert sa osobom sa posla, a zauzeti razmišljaju o zajedničkoj nekretnini.

Blizanci: Vreme je da prestanete da se skrivate

Sputavali ste se previše dugo. Maj donosi poziv iz inostranstva ili ponudu za online projekat. Retrogradni Merkur od 15. maja traži od vas da proverite svaki detalj pre potpisa.

Rak: Horoskop za maj 2026 budi stare emocije

Neko iz prošlosti vam se javlja bez najave. Pre nego što odgovorite, pitajte sebe zašto ste tu priču zatvorili. U finansijama se pojavljuje neočekivani trošak oko doma, ali imate rezervu.

Lav: Scena je vaša, ali pazite na ego

Javni nastupi, promocije, unapređenja. Sve što tražite, stiže. Problem je što ćete hteti još. Obratite pažnju na kolegu koji tiho radi protiv vas, planete ga već razotkrivaju sredinom meseca.

Devica: Astro prognoza za maj traži red u papirima

Banke, ugovori, nasledstva. Ako ste odlagali papirologiju, sada nemate izbora. Dobra vest, rešenje stiže za dve nedelje. U ljubavi sledi mirniji period posle burnog aprila.

Vaga: Planete u maju 2026 donose ravnotežu

Konačno dišete punim plućima. Venera vam šalje novu simpatiju, a posao postaje stabilan. Putovanje oko 20. maja otvara vrata poznanstvu koje će trajati godinama.

Škorpija: Transformacija bez pardona

Pun Mesec u vašem znaku pali sve što ne valja. Otpustićete jednu osobu, jednu naviku i jednu iluziju. Teško je, ali posle toga dolazi period koji ste dugo zamišljali.

Strelac: Putovanje menja vaš život

Ako ste razmišljali o selidbi ili školovanju u drugom gradu, maj je mesec za odluku. Posao vas sam gura ka promeni. Jupiter vam šalje vetar u leđa.

Jarac: Horoskopski znaci u maju dele karte, vi dobijate keca

Vredno ste radili, sada stiže nagrada. Projekat koji ste započeli pre godinu dana konačno donosi novac. U porodici se rešava jedno pitanje oko nekretnine, budite strpljivi sa roditeljima.

Vodolija: Neočekivani preokret u ljubavi

Samci će sresti osobu potpuno drugačiju od svog tipa. Dajte šansu. Zauzeti ulaze u ozbiljniju fazu, moguće veridbe oko 25. maja. Posao ide stabilno, bez drame.

Ribe: Intuicija vas vodi pravo u dobitak

Slušajte unutrašnji glas kad god se pojavi dilema. Majski horoskop 2026 vam šalje kreativni projekat koji donosi i novac i priznanje. Neptun pojačava vaš šesti čulo.

Kako iskoristiti planete u maju 2026

Ne čekajte savršen trenutak. Prva nedelja je najjača, a poslednja najmirnija. Zapišite ciljeve 1. maja, proverite ih 31. maja. Bićete iznenađeni koliko ste prešli.

