Horoskop za nedelju 15-21. juna otvara vrata za 3 znaka, ali sreda donosi zamku koju lako možete da prebrodite

Horoskop za nedelju od 15. do 21. juna menja tok trima znacima, ali sreda krije zamku. Proverite šta vas čeka i kako da je preskočite.

Horoskop za nedelju od 15. do 21. juna 2026. obećava preokret na bolje za tri znaka, ali postoji jedan dan koji niko ne bi smeo da potceni. To je sreda. Tada Venera ulazi u opoziciju sa Plutonom, a taj aspekt iz mirnog popodneva ume da napravi bojno polje. Ostatak nedelje radi za vas.

Mlad Mesec prvo izlazi u Blizancima i baca reflektor na to kako pričamo jedni s drugima. Onda kreće serija lepih tranzita. Venera 15. juna pravi sekstil sa Uranom, pa ljubav i druženja dobijaju vetar u leđa. Dva dana kasnije trigon sa Neptunom budi maštu i čini nas mekšima prema ljudima oko nas.

Zašto je sreda dan kada ćutanje vredi zlata

Opozicija Venere i Plutona pali fitilj za ljubomoru, posesivnost i opsesivne misli. Ne pokrećite sporne teme. Ako vam neko zategne živce, napravite pauzu pre nego što odgovorite. Pozitivna vibracija se vraća već u nedelju, 21. juna, kada Sunce ulazi u Rak i obeležava letnji solsticij. Sledeće četiri nedelje vraćaju nas kući, porodici i sopstvenim emocijama.

Rak: novčani pritisak popušta čim Jupiter promeni adresu

Početak nedelje vas hvata u padu samopouzdanja. Kriv je kvadrat Meseca sa Neptunom i Saturnom, plus ona opozicija Venere i Plutona. Verovatno se osećate finansijski rastegnuto, a neke stare rane ponovo bole.

Ako vas muči novac, stopirajte nepotrebne kupovine dok ne udahnete punim plućima. Pregledajte račune i izvode, proverite da li je sve tačno. Jupiter ulazi u Lava krajem juna i vaše finansije tada kreću nabolje. Poverite se ljudima koji vam žele dobro i klonite se onih koji vas vuku nadole.

Lav: ponos vam je adut, ali ove srede postaje teret

Nedelja počinje nemirom koji se preliva na posao i odnose s kolegama. Spremite se da pravite kompromise. Vi ste ponosni i ponekad tvrdoglavi, pa pazite da ne ispadnete sebični.

Dok traje opozicija Venere i Plutona, izbegavajte borbe za moć i nemojte sebe terati u ćošak. Ako iskrsne problem, rešavajte ga umesto da tražite krivca. Ako ste i sami doprineli, priznajte to mirno. Krećite se ove nedelje strateški. Brzina je manje važna od toga da problem uhvatite dok je sitan.

Škorpija: pustite kontrolu i mračna energija će proći sama

Ova nedelja vam otvara duboko ukorenjene nesigurnosti i ljubomoru. Teško verujete ljudima, a veza ume da sklizne u toksično. Pluton je jedna od vaših vladara, pa opozicija sa Venerom budi paranoju jače nego kod drugih.

Prepustite se toku. Kad navali tamna misao, ne reagujte naglo i ne shvatajte je previše ozbiljno. Umesto da odmah uzvratite, primite informaciju i napravite pauzu. Vi ste jedna polovina svog partnerstva, a druga osoba stoji samostalno. Ako vam treba vremena nasamo da razmislite, tražite ga otvoreno.

Šta donosi horoskop za nedelju od 15. do 21. juna

Nedeljni horoskop nudi tri talasa Venere, blagi početak, napetu sredu i topao kraj kroz ulazak Sunca u Rak. Najbolje prolaze Rak, Lav i Škorpija, pod uslovom da prežive sredu bez sukoba.

Koji aspekt vas je najviše pogodio prošle nedelje i kako ste izašli iz njega? Napišite u komentarima.

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