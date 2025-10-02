Horoskop za oktobar 2025: Ko dobija šansu, ko gubi iluziju, a ko konačno diše punim plućima?

Ko u oktobru dobija šansu, ko gubi iluziju, a ko konačno diše? Horoskop otkriva sve.

Ako ste se pitali ko u oktobru dobija vetar u leđa, ko gubi ono što ga je sputavalo, a ko konačno diše – odgovor je jednostavan: Lavovi ostvaruju ciljeve, Ovnovi se oslobađaju emotivnih tereta, a Vage ulaze u fazu mira i balansa2.

Oktobar 2025. je mesec u kojem se mnogi znakovi suočavaju sa sobom, ali i dobijaju priliku da konačno naprave korak koji su dugo odlagali.

Ko su najveći dobitnici ovog meseca?

Lav, Blizanci i Vaga imaju vetar u leđa za velike promene.

Lavovi konačno vide plodove svog truda – posao, priznanja, pa čak i emotivna stabilnost dolaze kao nagrada za upornost. Blizanci ulaze u fazu širenja – nove ideje, kontakti i prilike iskaču iz svakog ćoška. Vage, koje su dugo balansirale između svojih i tuđih potreba, sada konačno pronalaze mir i stabilnost.

Ko gubi iluzije i mora da se resetuje?

Ovnovi, Ribe i Škorpije suočavaju se sa istinama koje više ne mogu da ignorišu.

Ovnovi se „lepe“ za neprilike, ali to je poziv na buđenje – vreme je da se oslobode starih obrazaca. Ribe se vraćaju u realnost, jer Neptun u retrogradnom hodu razvejava maglu. Škorpije moraju da priznaju sebi šta ih zaista pokreće – i da prestanu da beže od toga.

Ko konačno diše punim plućima?

Jarčevi, Device i Strelčevi pronalaze ritam koji im odgovara.

Jarčevi se oslobađaju pritiska i počinju da biraju ono što ih zaista ispunjava. Device, koje su do sada bile u fazi analize, sada ulaze u period uživanja. Strelčevi se vraćaju sebi – putovanja, nova poznanstva i lična sloboda postaju prioritet.

Kako da iskoristite energiju oktobra?

Zapišite šta vas sputava – i odlučite šta ostavljate iza sebe. Postavite jedan jasan cilj – i ne odstupajte od njega. Otvorite se za nove ljude – jer baš oni mogu doneti ključnu promenu. Ne ignorišite intuiciju – ona je najglasnija kad je najpotrebnija. Uvedite rutinu koja vas smiruje – šetnje, tišina, muzika, sve što vas vraća sebi.

Zaključak za one koji žele da znaju „šta sad“:

Oktobar je mesec istine, ali i šanse.

Neki znakovi gube ono što ih je kočilo – i to je dar.

Drugi dobijaju priliku da zablistaju – ako je prepoznaju.

A treći konačno dišu – jer su naučili da biraju sebe.

