Horoskop za ovu nedelju: 4 znaka će sijati kao nikad – a jedan mora da pripazi na izdaju

Nedeljni horoskop otkriva koji znakovi će zablistati, a ko mora da pripazi na izdaju. Pročitajte astro upozorenja i savete.

Ova nedelja donosi energetski preokret – dok neki znakovi dobijaju vetar u leđa, jedan mora da se suoči sa neprijatnom istinom. Ako ste među ovim horoskopskim favoritima, vreme je da zablistate. A ako ste onaj koji mora da pripazi – ne ignorišite znakove.

Lav, Strelac, Blizanci i Vaga – vreme je za vaš ples

Lav konačno dobija priznanje koje je dugo čekao. Na poslu, u ljubavi, čak i u društvu – sve oči su uprte u vas. Iskoristite to, ali ne zaboravite skromnost.

Strelac ulazi u fazu inspiracije. Ako ste razmišljali o promeni, sada je pravi trenutak. Ljudi će vas pratiti, ali vi morate da vodite.

Blizanci su u punoj komunikacijskoj formi. Sve što kažete ima težinu – zato birajte reči mudro. Moguće su nove poslovne ponude.

Vaga konačno oseća balans. Emocije su stabilne, odnosi se produbljuju. Ako ste u vezi, očekujte iskrene razgovore koji vode ka nečemu većem.

Škorpija – izdaja dolazi od onog kome ste najviše verovali

Nažalost, Škorpije ove nedelje moraju da se suoče sa nečim bolnim. Moguće je razočaranje od strane bliske osobe. Ne mora biti kraj sveta, ali jeste poziv na buđenje. Ne ignorišite intuiciju – ona zna više nego što mislite.

Saveti za sve znakove

Bez obzira na to gde se nalazite u ovom horoskopskom raspletu, važno je da ostanete povezani sa sobom. Nedelja nosi snažnu energiju – za neke to znači uspeh, za druge lekciju. U oba slučaja, rast je zagarantovan.

