5. jun donosi spas za ova 3 znaka: Bog im konačno briše suze i useljava mir u njihova srca!

Petog juna, u petak ujutru, troje ljudi će prvi put posle meseci da popije kafu bez stezanja u stomaku. Horoskop za početak juna ne obećava gomilu novca ni veliku ljubav iz filmova, nego nešto što je ovim znakovima trenutno vrednije od svega, tišinu u glavi. Planete su se namestile tako da Rak, Vaga i Škorpija konačno skidaju težak teret koji su nosili od kraja zime.

Šta zapravo donosi horoskop za početak juna



Mir, ali ne onaj prazan posle svađe. Više liči na osećaj kad zatvorite vrata stana posle dugog puta i shvatite da više ne morate nigde.

Trenutni raspored planeta pomera fokus sa tuđih problema na vaše sopstveno disanje, što je za ova tri znaka prevrat veći nego što izgleda na prvi pogled.

Rak: Kuća prestaje da bude bojno polje

Rakovi ulaze u jun sa modricama od porodičnih razgovora koji nisu vodili nigde. Petog juna popodne dolazi trenutak kad neko od najbližih popušta prvi, i to bez vašeg zahteva. Nećete morati da objašnjavate zašto vam je nešto smetalo.

To je za vas, koji uvek prvi prelazite preko stvari, gotovo nestvarno. Suze koje su tekle tiho, najčešće noću kad svi spavaju, polako presušuju. Iskoristite vikend posle petog juna da ne radite ništa korisno, samo ono što vas hrani iznutra.

Vaga: Odluka koju ste odlagali konačno donosi olakšanje

Vagama je zima ostavila jednu nedovršenu stvar koja im sedi na grudima kao kamen. Razgovor, papir, raskid, prijava, svejedno, znate o čemu je reč. U prvoj polovini juna dobijate spoljnu okolnost koja vam praktično donosi odluku na tacni.

Ne morate da budete oštri, ne morate da povisite ton. Stvari se završavaju glatko i bez uobičajenog natezanja na koje ste navikli. Posle toga sledi nekoliko dana u kojima ćete spavati duže nego inače, i to je dobar znak, telo nadoknađuje meseci napetosti.

Škorpija: Poverenje koje se vraća tihim ulazom

Škorpijama je proleće donelo razočaranje od osobe za koju su mislile da je sigurna luka. Junska astro prognoza pokazuje da se isti taj odnos vraća, ali drugačiji, bez velikih reči i bez teatra.

Oko desetog juna stiže gest koji vam vraća deo poverenja u ljude uopšte. Ne morate odmah sve da oprostite, ali primetićete da prestajete da sumnjate u svaku poruku i svaki ton glasa. To je vaš lični mir, koji vam je verovatno bio najpotrebniji.

Zašto baš ova tri znaka, a ne drugi

Zato što su sva tri prošla kroz emotivno isceđivanje koje drugi znakovi ovog proleća nisu osetili tako oštro. Vodena dvojka Rak i Škorpija nosi staru tugu, Vaga nosi nedovršenu odluku. Energija prvih dana juna otključava upravo te tri brave.

Šta uraditi da ne propustite ovaj predah

Ne tražite veliki znak. Predah u astrološkoj prognozi za jun dolazi kroz sitnice, jutarnji telefonski poziv, neočekivano izvinjenje, prazno popodne bez planova.

Ako u petak ujutru osetite da vam je grudni koš lakši, znajte da ste tačno tu gde treba da budete. Ne forsirajte produktivnost, ne pravite spiskove obaveza. Mir se ne planira, mir se primeti tek kad sednete.

