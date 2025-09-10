Horoskop za septembar: Kome se smeši milionska zarada, a kome bankrot – proveri odmah svoj znak

Ko će u septembru plivati u parama, a ko u dugovima? Proveri astro prognozu za svoj znak.

Septembar je mesec kada se novčanik puni – ili prazni – brže nego što stigneš da kažeš “retrogradni Merkur”. Ako si se pitao da li ti se smeši bonus, povišica ili neplanirani trošak koji će te baciti u minus – vreme je da proveriš šta ti zvezde poručuju.

Ovan

Ovnovi su u naletu samopouzdanja i to se vidi i na poslu. Ako ste razmišljali o pokretanju sopstvenog biznisa – sad je trenutak. Novac dolazi kroz hrabre poteze, ali pazite da ne pregorite.

Bik

Bikovi su u fazi “ili sve ili ništa”. Moguća je milionska prilika, ali pod uslovom da ne budete tvrdoglavi. Fleksibilnost donosi profit, dok tvrdoglavost vodi ka bankrotu.

Blizanci

Blizanci će se suočiti sa neočekivanim troškovima. Ako ste planirali putovanje – možda je vreme da ga odložite. Septembar traži štednju i racionalne odluke.

Rak

Rakovi konačno izlaze iz finansijskog tunela. Moguća je povišica ili prilika za dodatni prihod. Ne ignorišite pozive za saradnju – tu se krije zarada.

Lav

Lavovi su na ivici velikog dobitka, ali i velikog gubitka. Ako se kockate – bilo bukvalno ili poslovno – budite spremni na sve. Septembar vas testira.

Devica

Device su u fazi analize i planiranja. Ako ste uložili u nešto ranije, sada dolazi povrat. Ali ne trošite unapred – septembar traži oprez.

Vaga

Vage balansiraju između želja i mogućnosti. Moguće je da dobijete novac kroz partnerstva, ali samo ako ste iskreni i otvoreni. Laži se skupo plaćaju.

Škorpija

Škorpije su magnet za novac – ali i za dramu. Ako ste upleteni u finansijske rasprave, pokušajte da se povučete. Zarada dolazi kroz mir, ne kroz haos.

Strelac

Strelčevi su u fazi ekspanzije. Ako ste razmišljali o dodatnom poslu – sad je vreme. Novac dolazi kroz širenje, ali ne zaboravite da platite stare dugove.

Jarac

Jarčevi su pod pritiskom. Mogući su neplanirani troškovi vezani za dom ili porodicu. Ne paničite – septembar traži hladnu glavu i dobar plan.

Vodolija

Vodolije imaju šansu za zaradu kroz digitalne kanale. Ako ste kreativni – iskoristite to. Ali ne zaboravite da proverite sve ugovore pre nego što kliknete “prihvati”.

Ribe

Ribe su u fazi intuicije. Ako imate osećaj da treba da investirate – verovatno ste u pravu. Septembar vam donosi priliku, ali samo ako verujete sebi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com