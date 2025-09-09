Horoskop za sledećih 7 dana: Ko upada u haos, a ko se konačno izvlači?

Ko se vraća sebi, a ko tone dublje? Nedeljni horoskop bez šminke – iskreno, direktno, korisno.

Ova nedelja neće biti laka. Ali neće biti ni dosadna. Ako ste se pitali kad će se stvari pokrenuti – evo odgovora. Neki znakovi će se vrteti u krugu sopstvenih grešaka, dok će drugi konačno dobiti priliku da se izvuku iz emotivnog mulja. Horoskop za narednih 7 dana je kao psihološki test: ko zna da prepozna šansu, a ko je još uvek zaljubljen u sopstveni haos?

Ovan, Lav, Strelac – vreme je za reset

Vatreni znakovi ulaze u fazu kada impulsivnost više ne prolazi. Ovan će morati da nauči da ne reaguje odmah. Lav će se suočiti sa pitanjem: da li je sve što radi zaista iz srca? Strelac dobija šansu da se iskreno izjasni – ali samo ako prestane da beži od konflikta.

Bik, Devica, Jarac – stabilnost na testu

Zemljani znakovi će imati osećaj da im se tlo pomera. Bik mora da se izbori sa emotivnim zasićenjem. Devica će shvatiti da perfekcionizam ne rešava sve. Jarac će morati da se otvori – makar malo – jer zatvorenost više nije strategija, već prepreka.

Blizanci, Vaga, Vodolija – haos u komunikaciji

Vazdušni znakovi će se suočiti sa posledicama neizgovorenog. Blizanci će morati da biraju reči pažljivije. Vaga će se boriti sa osećajem da je svima sve dala, a sebi ništa. Vodolija će imati priliku da kaže ono što dugo ćuti – ali pitanje je da li će to uraditi iskreno.

Rak, Škorpija, Ribe – emotivna centrifuga

Vodeni znakovi ulaze u duboku introspektivu. Rak će se suočiti sa starim ranama koje više ne može da ignoriše. Škorpija dobija šansu da oprosti – sebi. Ribe će morati da se prizemlje, jer maštanje više ne pomaže kad realnost kuca na vrata.

Saveti za preživljavanje ove nedelje

– Ne ignorišite intuiciju, ali je proverite kroz realnost

– Ne reagujte odmah – sačekajte dan, dva

– Ako osećate da ste u haosu, verovatno jeste – ali to ne znači da ne možete izaći iz njega

– Pišite, pričajte, analizirajte – ali ne preterujte u samokritici

Ova nedelja je test zrelosti. Nije pitanje šta vam se dešava, već kako reagujete. Horoskop nije sudbina – on je ogledalo. A pitanje je: da li ste spremni da se pogledate?

