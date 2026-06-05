Četiri horoskopska znaka u junu sklapaju mir sa prošlošću i napokon prestaju da se vraćaju na stare rane

Horoskopski znaci jun stavljaju tačku na staro poglavlje. Pogledajte koja četiri znaka napokon dišu punim plućima.

Horoskopski znaci jun ne dočekuju isto. Dok jedni i dalje prevrću po glavi razgovore od pre godinu dana, četiri znaka konačno prestaju da pakuju kofer u koji su mesecima slagali tuđe greške. Jun ih neće pitati da li su spremni, jednostavno će ih gurnuti napred. A onaj trik koji im pomaže da ne posrnu krije se u sredini ovog teksta.

Zašto baš jun donosi prelomne odluke

Horoskopski znaci jun čekaju drugačije. Sunce ulazi u Raka 21. juna, a pre toga Merkur i Venera prelaze preko osetljivih tačaka u kartama. To je astrološki prevod jedne jednostavne rečenice: više nema mesta za stara opterećenja. Ono što nije proradilo do sada, neće ni u julu. Zato ova četiri znaka prestaju da čekaju.

Rak: zatvara vrata bez objašnjenja

Rak je mesecima nosio teret tuđih očekivanja i ćutao kada je trebalo da viče. U junu, sa Suncem u sopstvenom znaku, dobija retku snagu da kaže ne, bez dugačkog uvoda. Stara prijateljstva koja su ga iscrpljivala polako blede, a porodične rasprave koje su se ponavljale kao pokvarena ploča dobijaju jasnu granicu.

Najveće olakšanje stiže oko 18. juna. Tada Rak shvata da tišina nije gubitak, nego prostor u koji konačno može da stane on sam.

Strelac: pakuje kofere i bukvalno i metaforično

Strelac u junu prekida vezu sa mestom, poslom ili osobom koja ga drži u mestu. Ne radi se o haosu, već o tihoj odluci donesenoj jednog običnog jutra uz kafu. Pun mesec u Strelcu deluje kao prekidač, ono što je do juče izgledalo nemoguće, sada postaje očigledno.

Stari dug, emotivan ili finansijski, dobija razrešenje. Strelac prestaje da se pravda za izbore koje nikada nije ni morao da objašnjava.

Koji horoskopski znak najteže pušta prošlost

Škorpija. Pamti svaku reč, svaki ton, svaki pogled i vraća se na njih i posle nekoliko godina. U junu ipak pravi izuzetak i bira mir umesto pravde.

Škorpija: bira mir umesto poslednje reči

Škorpija je znak koji najduže drži otvorene račune. U junu se dešava nešto neobično, prestaje da joj bude važno ko je bio u pravu. Pluton u Vodoliji joj otvara perspektivu koja ranije nije postojala, prošlost gubi okus.

Razgovor koji je odlagala mesecima dešava se sam od sebe. Posle njega, Škorpija prvi put posle dugo vremena spava bez sanjanja onih kojih bi želela da zaboravi. Ovo je trenutak kada junski horoskop radi u njenu korist tiho, bez velikih najava.

Ribe: ispuštaju ono što nikada nisu ni držale

Ribe nose krivicu koja im ne pripada. U junu, uz tranzit Jupitera kroz Raka, konačno shvataju razliku između tuđeg bola i svog. To je najveći poklon ovog meseca za znak koji je previše puta sebe stavio na poslednje mesto.

Stari sagovornik se vraća sa izvinjenjem koje Ribe više ne čekaju. Lepota je upravo u tome, više im ne treba.

Šta da uradite ako ste jedan od ova četiri znaka

Nemojte forsirati velike geste. Ovaj mesec nagrađuje tihe odluke, jednu nepročitanu poruku, jedan neodgovoreni poziv, jedno pakovanje stvari u kutiju. Posmatrajte šta vam telo govori između 17. i 23. juna, tu se krije vaš pravi odgovor.

A koji je vaš trenutak kada ste znali da je gotovo, da se ne vraćate na staro? Napišite ga u komentar, neko ko sad sedi na istoj raskrsnici treba upravo tu rečenicu.

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