Horoskopski znaci koji samo ćute kada su ljuti. Durite  li se i vi?

Rak. Škorpija, Jarac, Ribe su horoskopski znaci koji samo ćute kada se naljute. Oni bes iskazuju kroz tišinu!
Postoje ljudi koji, kada su ljuti, podižu glas, zalupe vratima ili jasno stave do znanja da nešto nije u redu. A postoje i drugi – horoskopski znaci koji samo ćute.
Njihov bes ne dolazi u obliku svađe, već tišine koja može biti glasnija od bilo kakvog izliva besa. U astrologiji, nekoliko horoskopskih znakova se posebno ističe po svojoj sposobnosti da „zaključaju“ bes, razočaranje ili povredu u sebi i komuniciraju – kroz tišinu.
Horoskopski znaci koji samo ćute
Rak
Rak je klasičan primer znaka koji se povlači kada je povređen. Iako je emotivan i duboko oseća sve što mu se dešava, Rak retko reaguje impulsivno. Kada ih neko naljuti, obično se zatvaraju u sebe, prestaju da dele svoja osećanja i povlače se u svoj unutrašnji svet.
Njihova tišina nije hladna, već zaštitni mehanizam – način da se odbrane od daljeg bola. Ali problem nastaje kada očekuju da druga strana sama shvati šta nije u redu, bez ijedne izgovorene reči.
Škorpija
Iako poznata po svojoj intenzivnosti, Škorpija često bira tišinu kao oblik kontrole. Kada su ljuti, neće nužno eksplodirati – barem ne odmah. Njihova tišina je namerna, teška i puna značenja. U tišini, Škorpija analizira, pamti i odlučuje šta će dalje.
Za razliku od Raka, njihova tišina nije povlačenje, već taktika. I upravo zato može delovati zastrašujuće: nikada niste sigurni da li je sve u redu ili se nešto ozbiljno krije ispod površine.
Jarac
Jarac je znak koji drži emocije pod strogom kontrolom i bes vidi kao slabost koju ne želi da pokaže. Kada ih nešto izbaci iz ravnoteže, Jarac se neće svađati niti objašnjavati. Jednostavno će se distancirati, postati rezervisani i hladniji nego obično.
Njihova tišina često proizilazi iz verovanja da „nema smisla pričati“ ili da će se stvari same rešiti. Ali iza ove prividne smirenosti, često se krije duboko nezadovoljstvo koje dugo ostaje neizrečeno.
Ribe
Ribe, iako nežne i empatične, takođe pripadaju grupi znakova koji ćute kada su ljuti. Teško im je da se nose sa sukobima i nerado ulaze u otvorene diskusije. Umesto toga, povlače se, maštaju i emocionalno se distanciraju.
Njihova tišina je često prožeta tugom i osećajem da su pogrešno shvaćene, a ne čistim besom. Ribe će retko jasno reći da su ljute, ali će se njihovo povlačenje i odsustvo veoma osetiti.
(Inex.hr)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com