Tri znaka uvek umeju da iscede novac iz ničega, sudbina im je u život upisala bogatstvo

Horoskopski znaci novac vuku kao magnet kod ova tri zodijaka. Proverite da li ste i vi rođeni sa novčanikom u rukavu.

Postoje ljudi kojima novac stiže i kad spavaju, i postoje oni koji rade duplo, a kraj meseca ih i dalje boli.

Astrologija tvrdi da ova razlika nije slučajna. Ovi horoskopski znaci novac osećaju instinktivno, kao da im je neko šapnuo formulu pri rođenju.

Devica: računica koja se uvek isplati

Devica ne veruje u sreću, veruje u tabelu u Excel-u. Dok drugi sanjaju o lutriji, ona tiho preusmerava svaku zaradu u tri različite stavke. Štednja, ulaganje, rezerva za „ako“. Ova praktičnost im donosi ono što zvuči dosadno, ali izgleda raskošno na kraju decenije.

Devica zarađuje precizno, troši još preciznije. Retko se hvali iznosima, ali zna tačno koliko vredi njen sat rada. Kada se okolina probudi iz finansijske magle, Devica je već kupila stan u kešu. Njena novčana sudbina je posledica navike, ne čuda.

Jarac: maraton, a ne sprint

Jarac igra dugu igru. Dok ostali jure brzu zaradu, on gradi imperiju ciglu po ciglu. Ne zanima ga blesak, zanima ga balans na računu za deset godina. Jarci su znaci koji posle četrdesete prestanu da brinu o kiriji, jer su do tada već vlasnici zgrade.

Najzanimljivije kod Jarca je tvrdoglavost. Odbiće deset poslova koji ne uklapaju u plan, prihvatiće jedanaesti koji izgleda nezahvalno, a posle tri godine ispostavi se da je baš taj bio zlatna žila. Disciplina je njihov najtiši saveznik.

Šta povezuje znake koji privlače novac

Znaci koji privlače novac dele tri osobine: strpljenje, hladnu glavu kada drugi paniče i sposobnost da kažu „ne“ emotivnoj potrošnji. Sreća je posledica navika, a ne obrnuto.

Bik: udobnost koja se pretvara u kapital

Bik ima jednu osobinu zbog koje ga finansijski savetnici obožavaju. Mrzi da gubi. Toliko mrzi da pre nego što potroši dinar, tri puta proveri da li mu se vraća kroz vrednost, zadovoljstvo ili oboje. Bik ne kupuje na rasprodaji jer veruje da ono što je vredno nikada nije jeftino.

Bikovi pretvaraju ljubav prema lepom u poslovni model. Nekretnine, zemlja, umetnost, hrana. Sve čega se dotaknu ima tendenciju da poskupi. Njihova finansijska sreća nije magija, već nos za stvari koje vreme čini skupljim.

Da li astrologija stvarno utiče na bogatstvo

Horoskop ne puni račun umesto vas, ali opisuje sklonosti koje vas guraju ka novcu ili od njega. Disciplina, strpljenje i hladna procena rizika su zajednički imenitelj svih bogatih znakova.

Kako da iskoristite svoju novčanu sudbinu

Ako niste rođeni kao Devica, Jarac ili Bik, ne znači da ste osuđeni na prazan novčanik. Pozajmite od njih jednu naviku mesečno. Probajte da odložite kupovinu 72 sata pre nego što kliknete „naruči“. Posle tri meseca videćete na računu šta su horoskopski znaci za novac oduvek znali, da je bogatstvo zbir malih odluka, ne jedan veliki potez.

