Tri znaka konačno mogu da odahnu od 4. juna 2026, radost im se vraća na velika vrata posle dugog perioda

Horoskopski znaci radost dočekuju 4. juna 2026, posle meseci tišine. Pogledajte da li je vaš znak među tri koja konačno dišu punim plućima.

Od 4. juna 2026. ovi horoskopski znaci radost dobijaju nazad bez najave, bez upozorenja, kao da je neko upalio prekidač. Posle meseci u kojima ste se osećali kao da gurate kola uzbrdo, kosmos vam vraća dug. Onaj sitni trik koji preokreće sve, a većina ga propusti, krije se u sredini teksta, pa nemojte preskakati.

Astrološki prelaz koji se dešava tog četvrtka spaja Veneru i Jupiter u povoljan ugao, a to je jedan od retkih trenutaka kada se i najtvrdoglaviji tranziti omekšaju. Posle ovoga, smeh više neće biti glumljen.

Blizanci: konačno prestaje unutrašnja buka koja vas je iscrpljivala

Blizanci su mesecima gledali kako im se misli kovitlaju u krug. Razgovori sa samim sobom u tri ujutru, lažni alarmi, osećaj da nešto propuštate iako sve radite kako treba. Od 4. juna sve to nestaje gotovo preko noći. Vraća vam se ona stara radoznalost, ona koja vas gura da pozovete prijatelja kog niste čuli godinu dana ili da se prijavite na kurs zbog koga vas je strah bilo sramota.

Najlepše je što ćete prvi put posle dugo vremena spavati bez vrtloga u glavi. Posao koji je delovao kao mrtva tačka dobija novi tok, najčešće preko jedne neočekivane poruke sredinom juna.

Strelac: ljubav koja vas vraća u život, ne ona koja vas troši

Strelčevi znaju da maskiraju tugu humorom bolje od bilo kog drugog znaka. Poslednjih meseci taj humor je bio izveštačen, a vi ste to znali. Od 4. juna više nećete morati da glumite. Strelac dobija jasan znak da je period samoće bio priprema, ne kazna.

Susret koji vas čeka u drugoj polovini juna ne mora odmah biti velika romansa, ali će vam vratiti veru da postoje ljudi koji vas razumeju bez objašnjavanja. Putovanje koje ste otkazali prošle godine vraća se u priču, ovog puta sa pravim društvom.

Šta tačno donosi tranzit od 4. juna 2026

Tranzit od 4. juna 2026. označava ulazak Venere u harmoničan aspekt sa Jupiterom, što astrološki znači otvaranje kanala za radost, ljubav i finansijski predah, posebno za tri vazdušno-vatrena znaka u prvih dvadeset dana meseca.

Vaga: novčanik prestaje da bude razlog za nesanicu

Vage su poslednje tromesečje provele računajući. Svaki račun, svaka kafa, svaki sitan trošak. Od 4. juna se ta priča menja, ali ne tako što vam pada novac sa neba, već tako što vam dolazi konkretna ponuda. Honorar, povišica, dug koji vam neko konačno vraća.

Ono što Vaga mora da uradi jeste da odmah kaže „da“, bez odlaganja od dva dana koje obično praktikuje. Prvi predlog koji stigne posle 7. juna je onaj pravi. Vaga je znak koji najduže razmišlja, a ovog puta razmišljanje radi protiv vas.

Mali trik koji svi propuštaju u prvoj nedelji

Da bi ovaj tranzit zaista proradio, ovi horoskopski znaci moraju da urade jednu jednostavnu stvar tokom prve nedelje. Sednite uveče 4. juna i napišite na papir tri stvari koje vas guše, a koje možete da pustite. Ne tri cilja, ne tri želje. Tri tereta. Papir baciti ili spaliti narednog jutra.

Zvuči previše prosto da bi radilo, baš zato i radi. Energija radosti ne ulazi u prepunu sobu. Mora da ima gde da sedne.

Zašto baš ova tri znaka, a ne ostali

Ovan, Lav, Škorpija i ostali znaci takođe osećaju olakšanje, ali ne na isti način. Blizanci, Strelac i Vaga su tri znaka koja su poslednjih šest meseci nosila najteže tranzite Saturna preko ličnih planeta. Ovi horoskopski znaci radost vraćaju jer im ih sada ta vaga vraća u ravnotežu. Ostali znaci imaju svoje prozore kasnije tokom leta.

Da li ste osetili promenu već 3. juna uveče, ili još uvek čekate svoj trenutak, javite u komentarima koji znak ste i šta se dogodilo

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