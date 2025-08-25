Horoskopski znak koji ima najmoćniju intuiciju: Oseća stvari pre nego što se dogode

Ako pokušate da ga lažete, znaće pre nego što progovorite

Pored Vodolije koja je najpametniji znak zodijaka, Vaga je ona koja je u stanju da vas pročita „kao otvorenu knjigu“, a da toga niste ni svesni.

Izuzetno pravičan znak, ima i još jednu jaku stranu – intuiciju. Ako ste rođeni u znaku Vage, uvek se oslanjajte na šesto čulo.

Predstavnici ovog znaka su racionalni, nežni, ljubazni i vrlo društveni. Vage vole da komuniciraju i u društvu se osećaju kao „ribe u vodi“. One imaju izuzetno oštar osećaj za pravdu i toga se uvek drže.

Vage su pronicljive – prepoznaju lažljivog čoveka na kilometar. Često su sklone perfekcionizmu i spremne su da troše dodatno vreme samo da bi bile sigurne da će sve biti pošteno

Ako dobijete savet od Vage, budite sigurni da je to najbolji savet koji ste mogli da dobijete!

(Stil.kurir.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com