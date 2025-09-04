Horoskopski znak koji veruje svima – i zato ga najčešće povrede

Znak koji veruje svima – i zato najviše pati. Da li ste i vi među njima?

Neki ljudi imaju urođeni radar za tuđe namere. A neki – jednostavno veruju. Veruju u dobro u ljudima, u iskrenost reči, u prijateljstva bez kalkulacije. I dok je to divna osobina, često dolazi sa cenom.

Znak koji najviše veruje ljudima, bez zadrške i bez maske, jeste – riba.

Zašto baš ribe?

Ribe su emotivne, intuitivne i duboko saosećajne. Njihova empatija ih tera da vide najbolje u drugima, čak i kada svi znakovi upozoravaju na oprez. One ne postavljaju zidove, već otvaraju vrata.

Ali upravo ta otvorenost ih čini ranjivima. Ljudi ih često uzimaju zdravo za gotovo, iskorišćavaju njihovu dobrotu, a kada dođe do razočaranja – ribe se povlače u tišinu, preispitujući sebe umesto druge.

Kako ih najčešće povrede

– Obećanja koja se ne ispune

– Prijatelji koji nestanu kad zatrebaju

– Ljubavni partneri koji ne razumeju njihovu dubinu

– Ljudi koji ih nazivaju „preosetljivima“

Ribe ne traže mnogo – samo iskrenost. Ali u svetu punom maski, to je često luksuz.

Kako da se zaštite, a da ne izgube sebe

Ne znači da treba da postanu sumnjičave. Ali mogu naučiti da poverenje ne mora da bude automatsko. Da je u redu reći „ne“, da je u redu postaviti granice.

Ribe koje nauče da čuvaju svoju energiju, a da ne izgube nežnost — postaju najmudriji znakovi zodijaka.

