Horoskopski znak koji veruje svima – i zato ga najčešće povrede

Znak koji veruje svima – i zato najviše pati. Da li ste i vi među njima?
Neki ljudi imaju urođeni radar za tuđe namere. A neki – jednostavno veruju. Veruju u dobro u ljudima, u iskrenost reči, u prijateljstva bez kalkulacije. I dok je to divna osobina, često dolazi sa cenom.
Znak koji najviše veruje ljudima, bez zadrške i bez maske, jeste – riba.
Zašto baš ribe?
Ribe su emotivne, intuitivne i duboko saosećajne. Njihova empatija ih tera da vide najbolje u drugima, čak i kada svi znakovi upozoravaju na oprez. One ne postavljaju zidove, već otvaraju vrata.
Ali upravo ta otvorenost ih čini ranjivima. Ljudi ih često uzimaju zdravo za gotovo, iskorišćavaju njihovu dobrotu, a kada dođe do razočaranja – ribe se povlače u tišinu, preispitujući sebe umesto druge.
Kako ih najčešće povrede
– Obećanja koja se ne ispune
– Prijatelji koji nestanu kad zatrebaju
– Ljubavni partneri koji ne razumeju njihovu dubinu
– Ljudi koji ih nazivaju „preosetljivima“
Ribe ne traže mnogo – samo iskrenost. Ali u svetu punom maski, to je često luksuz.
Kako da se zaštite, a da ne izgube sebe
Ne znači da treba da postanu sumnjičave. Ali mogu naučiti da poverenje ne mora da bude automatsko. Da je u redu reći „ne“, da je u redu postaviti granice.
Ribe koje nauče da čuvaju svoju energiju, a da ne izgube nežnost — postaju najmudriji znakovi zodijaka.
