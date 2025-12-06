Horoskopski znak otkriva koliko dece bi trebalo da imate. Jesu li astrolozi u pravu?

Ako ste pronašli odgovarajućeg partnera ili partnerku i razmišljate o osnivanju porodice, pročitajte koliko dece vam sugerišu zvezde.

Sve je zapisano u zvezdama, čak i to koliko dece bi trebalo da imate. Naime, svaki znak zodijaka poseban je po svojim osobinama koje utiču na obrazac razmišljanja i emocije.

Neki parovi se zato odlično slažu, drugi ne podnose.

Ako ste pronašli odgovarajućeg partnera ili partnerku i razmišljate o osnivanju porodice, pročitajte koliko dece vam sugerišu zvezde.

Ovan

Ovnovi uživaju u roditeljstvu. Zvezde im planiraju troje ili četvoro dece. Zbog svog samopouzdanja, snage i odlučnosti, Ovnovi su rođeni vođe. Budući da su ambiciozni i imaju velike planove, deca su daleko na njihovoj listi. Međutim, kako muškarac ili žena u znaku Ovna odrasta i postaje zreliji, odnosno zrelija, trudnoća postaje sve poželjniji cilj.

Prema BabyCenter.co.uk, Ovan najboljeg partnera pronalazi u Strelcu. Ova dva znaka čine srećan, zabavan, odan i iskren par.

Bik

Biku je cilj da ima dvoje dece, a sve više od toga im je previše. Bik je sjajna mama ili tata jer je strpljiv znak, nežan prema djeci. Ipak, insistira na održavanju visokih standarda i ne voli promene. Ima snažne porodične vrednosti i to će nastojati da usadi deci koja su im uvek na prvom mestu, važnija i od sopstvenog zdravlja.

Seksualastrology.com kaže da je Škorpija sjajan partner za Bika. Čine logičan i praktičan par, jedan od najkompatibilnijih kad su u pitanju kombinacije zodijaka.

Blizanci

Sigurno se niko neće iznenaditi kad čuje da je blizanačka trudnoća idealna opcija za ljude u znaku Blizanaca. Oni ne vole da bud sami pa su im deca potrebna. Ali nepredvidivi su i mame u znaku Blizanca često imaju i više od dvoje dece. Pravi primer je Anđelina Džoli.

Blizanci su zabavni roditelji. Njihovoj deci nikad neće biti dosadno jer osobe u ovom znaku ne vole da budu zatvorene u kući i često vode decu na izlete, u parkove i u tome uživaju.

Rak

Roditeljstvo je za Raka prirodno koliko i disanje. Reč je o znaku zodijaka kojem zvezde predviđaju dvoje dece, ali s više godina razlike.

Simpatična priroda majke u znaku Raka osigurava za dete toplo okruženje u kojem ono može napredovati. Njene maštovite karakteristike pomažu joj da stvori srećan i skladan dom pun ljubavi. Međutim, ženi Raku treba vremena da se oporavi fizički, emocionalno i mentalno od porođaja. Ovaj horoskopski znak odlikuje se osetljivom ličnošću sklonijom promenama raspoloženja. Nekima će biti potrebno par godina dok se ne odluče za drugo dete, a neke će ostati samo na jednom detetu.

Rakovi uživaju da budu kod kuće sa svojom porodicom jer su posvećeni stvaranju tople, brižne i povezane zajednice.

Lav

Zvezde za Lavove planiraju dvoje do četvoro dece. Oni su poznati po multitaskingu i to im ne predstavlja problem. Kao roditelji su zabavni, ali očekuju poštovanje.

Kad naume da postanu roditelji, ništa im neće stati na put, ali moraju da znaju da se nose s tim da više neće biti u centru pažnje što ih odlikuje.

Lavovi se lako nose s većinom roditeljskih izazova jer su rođeni vođe i dobrodušni su.

Devica

Device vole red pa je za njih idealna opcija jedno dete. One su izvrsno organizovane i očekuju poštovanje rasporeda pisanja domaćih zadataka i aktivnosti.

Više dece može im pokvariti planove za karijeru i životne ciljeve. Ipak, postoje neke Device koje su dovoljno hrabre i odlučuju se za drugo dete.

Od deteta roditelja u znaku Device može se očekivati pristojnost, čistoća, organizacija i red. Device su marljive i posvećene porodici pa svu energiju usmjeravaju na to da detetu daju najbolje.

Vaga

Vaga teži ravnoteži, jednakosti i poštenju, ali vole da se druže, a koliko dece bi mogle da imaju, možda čak i četvoro ili šestoro dece.

Majke u znaku Vage su smirene i nežne, čak i kad dete ima izliv besa. Talentirane su za čuvanje dece kad svi drugi beže. Naročito cene saradnju i partnerstvo te će te vrednosti nastojati da prenesu svojoj deci.

Vage vole da su na otvorenom, ljubitelji su umetnosti i muzike pa svoju decu usmeravaju ka kulturi. Imaju snažan osećaj za pravdu.

Škorpija

Škorpije su nadarene da se nose s čitavom vojskom dece pa im zvezde predviđaju najmanje troje. Oni su emocionalna stvorenja koja vole roditeljstvo. Vole izazove i žele da budu najbolji u svemu što rade. Vole da testiraju različite metode roditeljstva kako bi otkrili što najbolje funkcioniše kod njihove dece.

Žele da njihova deca izrastu u snažne ličnosti, ali deca ih se mogu plašiti zbog impulsivnog temperamenta. Jako su zaštitnički nastrojeni i odgajaju samouverenu decu koja im ostaju odana.

Škorpije u svakom odnosu daju 100 posto od sebe, ali isto očekuju zauzvrat.

Strelac

Strelci su energični, avanturistički nastrojeni i radoznali što ih čini zabavnim i opuštenim roditeljima. Ali nemojte se iznenaditi ako se ne odluče na decu jer za njih to nije jednostavna odluka. Uglavnom imaju jedno dete, retko se odlučuju za drugo.

Detetu koje imaju daju sve. Kreativni su i dopuštaju svojoj deci više slobode od bilo kojeg drugog znaka zodijaka, ali ponekad im manjka strpljenja. Njihova deca odrastaju u samouverene i zabavne osobe koje uživaju u životu.

Jarac

Troje dece nisu problem za Jarca. Imaju urođene roditeljske veštine i odlično upravljaju i domaćinstvom i karijerom. Uvereni su da je dobar plan temelj svega i da se mogu nositi s bilo čim. Svojoj deci jasno daju do znanja da su oni gazde i insistiraju na disciplini. Neće se truditi da deci postanu prijatelj, već neguju poštovanje.

Jarac ima snažan osećaj za porodicu i tradiciju. Teško prihvataju udaljavanje dece od porodice i to ih može naljutiti.

Vodolija

Vodolija žudi za avanturama i slobodom pa im zvezde planiraju jedno dete. Reč je o osobama divnog karaktera ako su dobro raspoloženi. Ali ponekad žude za samoćom i zatvaraju se u sebe što je teško uz dete.

Dobri su roditelji ako imaju svoje slobodno vreme tokom kojeg će se izduvati i napuniti baterije.

Karakteristika koja odlikuje Vodolije, a može pomoći u vaspitanju dece, je što sjajno sluša druge.

Ribe

Koliko dece bi mogle Ribe da imaju? Riba je vodeni znak koji voli da se razmnožava i uživa u potomcima. Zvezde im planiraju petoro i više dece. Ovaj znak je prepun emocija i ljubavi. Empatični su što ih čini savršenim roditeljima. Prilagodljivi su i mogu ostati smireni tokom stresnih situacija koje su učestale s decom.

Oni se toliko dobro snalaze u roditeljskim obavezama da ih drugi neretko pitaju za savet. Ali Ribe mogu biti lakoverne i deca to mogu da iskoriste. Ponekad će biti neophodno da postave jasnije i čvrste granice.

Idealnog partnera pronalaze u Devici s kojom odluka o zasnivanju porodice dolazi potpuno prirodno.

