Horoskopski znak u kom se rađaju najlepši ljudi na svetu

Karakteristike lica

Osobe rođene u ovom znaku imaju skladan, ovalan oblik lica. Njihov nos je elegantan i čistih linija, a pune, izražajne usne čine njihov osmeh zavodljivim. Pogled je često tajanstven i magnetičan, dok gusta i sjajna kosa upotpunjuje utisak besprekorne nege. Svaki detalj njihovog izgleda deluje prirodno, ali uvek ostavlja utisak perfekcije.

Venera kao saveznik lepote

Reč je o znaku Vage, sedmom znaku zodijaka, kojim upravlja planeta Venera. Zahvaljujući njenoj energiji, Vage prirodno neguju eleganciju i harmoničan izgled. Oni posvećuju pažnju svakom prvom utisku i uvek su besprekorno stilizovani, bilo da su na događaju ili u svakodnevnoj situaciji.

Slavne Vage koje definišu pojam lepote

Mnoge ličnosti koje važe za ikone lepote rođene su u znaku Vage. Među njima su: Monika Beluči, Kim Kardašijan, Gvinet Paltrou, Ketrin Zita Džons, Naomi Vots, Gven Stefani, Zek Efron, Vigo Mortensen, Met Dejmon, Klajv Oven i Majkl Daglas. Njihov šarm i stil potvrđuju pravilo da Vage zaista poseduju urođenu estetiku.

Astrologija možda ne rešava sve dileme o izgledu, ali jedno je sigurno – Vage drže primat kada je estetika u pitanju. Ako poznajete nekoga ko prirodno pleni pažnju i stilizovan je bez truda, velika je šansa da je rođen između 23. septembra i 22. oktobra.