Horoskopski znak za kojeg apsolutno svi kažu da je najbolji prijatelj – njegova odanost nikad nije upitna

Ako ga imate, vi ste srećan čovek – njegova odanost i prihvatanje ne poznaju granice. Saznajte ko je najbolji prijatelj u Zodijaku.

Svi ga žele, ali ga retki pronađu. On je zvezdana tajna. Otkrijte koji je horoskopski znak vaš najbolji prijatelj iz snova.

Kažu, ako imate jednog pravog prijatelja bogat ste čovek. A ako je taj prijatelj rođen u znaku Vodolije onda budite sigurni da ste dobili doživotni dar, jer je to prijateljstvo stvoreno da traje zauvek.

Oni su, bez sumnje, jedan od najčešće proglašavanih znakova za najboljeg prijatelja u celom Zodijaku, prvenstveno zbog svog jedinstvenog pristupa međuljudskim odnosima, zasnovanog na slobodi, iskrenosti i prihvatanju.

Istina bez maske: Jer prijateljstvo ne trpi laž

Vodolije su po prirodi izuzetno iskrene, otvorene i radoznale osobe. Njihova iskrenost je često brutalna, ali nikada zlonamerna. Ta neprikosnovena iskrenost je karakteristika koja bi se u prijateljstvu trebala ceniti iznad svega. Vodolija vas nikada neće pustiti da lutate u neznanju – uvek će vam reći ako vam neka odeća ne stoji lepo, ako pravite grešku u vezi ili ako ste se previše opustili u navikama. Međutim, to će uvek učiniti na simpatičan i vrlo spontan način, često kroz šalu ili dosetku, što uglavnom uspeva da oduševi ljude, umesto da ih uvredi.

Napomena: Doduše, u posebnim situacijama, kada to od njih situacija zahteva zbog zaštite druge osobe ili izbegavanja veće neprijatnosti, znaju i da prećute ili sitno slažu. Ali to je pre izuzetak koji potvrđuje pravilo o njihovoj generalnoj transparentnosti.

Hladna glava i toplo srce: Ume da donese najbolju odluku za vas

Jedna od najvećih snaga Vodolije kao najboljeg prijatelja jeste njihova sposobnost da emocije stave sa strane. Dok drugi znaci u prijateljstvu reaguju preterano emotivno, Vodolije se trude da budu trezvene i objektivne. U stanju su da odmere situaciju, da racionalno sagledaju sve strane problema i da urade za svog prijatelja ono što je zaista najbolje za njega, čak i ako to u tom trenutku zvuči grubo ili bolno. Ta objektivnost i sposobnost da se odmaknu od ličnih osećanja u kriznim situacijama čine ih neprocenjivim savetnicima.

Pored toga, iako su često ljudi koji vode glavnu reč u društvu i imaju snažne stavove o svemu – od politike do nauke – u stanju su da poštuju i uvažavaju tuđe mišljenje. Oni nisu tu da vas ubeđuju, već da razmenjuju ideje.

Prijateljstvo bez osude: Biti svoj – najveći dar Vodolije

Prijateljstvo sa Vodolijom nikada nije dosadno. Oni su rođeni šarmeri i pravi šoumeni. Njihov nemirni duh, koji je uvek željan novih iskustava, putovanja, znanja i druženja, čini ih omiljenim članom svake ekipe. S njima se uvek nešto dešava, uvek postoji novi plan ili neobična ideja koju vredi isprobati.

Ono što ih istinski izdvaja kao najboljeg prijatelja jeste duboko poštovanje tuđe individualnosti. Vodolija nikada, ali zaista nikada, neće želeti da vas promeni. Svojim prijateljima dozvoljava da budu ono što jesu, prihvatajući ih sa svim vrlinama i manama. Njihov kredo je: „Budi svoj, a ja ću biti uz tebe.“ Ova filozofija oslobađajućeg prihvatanja čini prijateljstvo sa Vodolijom laganim, dugovečnim i duboko zadovoljavajućim.

Stoga, ako imate Vodoliju za prijatelja, čuvajte je, jer ste pronašli nekoga čija odanost i prihvatanje nikada neće biti upitni.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com