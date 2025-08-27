Horoskopski znakovi koje je najgore imati za neprijatelje: Ako ih povredite, osveta je neizostavna

Ne dao vam Bog da se njima zamerite!

Iako su retki oni koji u današnjem svetu imaju neprijatelja, uvek postoji šansa da imate suparnika na poslu ili prijatelja koji vam je sada najveći neprijatelj. U takvim slučajevima verovatno se nadate da je vaš glavni neprijatelj ujednačena osoba koja je poštena u svojim prosuđivanjima.

Međutim, to možda nije uvek slučaj. Prema Pinkvilli, ovi horoskopski znakovi imaju sve karakteristike da budu strašni neprijatelji.

Rak

Znak koji drži zamerke kao niko drugi je Rak. On i ne može da pomogone sebi zbog svojih promena raspoloženja koje dolaze i prolaze poput mesečevih faza. Ako osećaju da ih je neko zloupotrebio ili iskoristio njihovu osetljivu prirodu, onda nema ničeg goreg nego besnog Raka.

Ovan

Ako je ikad postojao znak koji se oseća osvetoljubivo, to je Ovan, jer kad jednom oseti da ste ga omalovažavali, on će se potruditi da vas učini jadnim. Dakle, možda bi trebalo dvaput razmisliti pre nego što iznervirate kolegu ili šefa koji je Ovan. Ako je prijateljstvo pokvareno, možete da očekujete ​​žestoku svađu i eksplozivne reči.

Škorpija

Poznata po svom otrovnom ubodu, Škorpija je jedan od znakova koji ne želite da razljutite. Njihova prikrivena taktika osramotila bi vas, a oni nisu iznad toga da je koriste kako bi postigli svoj put. Budući da ih je teško pročitati, nikad ne znate šta smišljaju da dovedu do vašeg pada.

Blizanci

Ovaj horoskopski znak može se činiti ljubaznim, ali iako žele da se iskupe nakon svađe, možda nikada neće zaboraviti način na koji ste im učinili nepravdu. Dakle, možda ćete se suočiti s podrugljivim primedbama i neprijatnim pogledima dok ne učinite nešto da umirite Blizanca.

(Kurir.rs/ Večernji.hr)

