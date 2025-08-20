Horoskopski znakovi koji najviše lažu – Da li si među njima?

Ko najviše laže prema horoskopu? Neki znakovi to rade s takvom lakoćom da im sve poverimo.

Neki lažu da bi se izvukli, neki da bi zablistali, a neki jer im je to skoro pa hobi. Ako si se ikada zapitao zašto ti određeni ljudi uvek „uvaljuju priču“, možda je vreme da pogledaš njihov horoskopski znak. Astrologija ne opravdava laganje, ali može da objasni stil, motiv i frekvenciju.

Blizanci – kraljevi dvostrukih istina

Blizanci su poznati po svojoj sposobnosti da se prilagode svakoj situaciji. Njihova komunikacija je brza, šarmantna i često… fleksibilna. Nisu nužno zlonamerni, ali umeju da „zaborave“ detalje koji im ne idu u prilog. Njihove laži su često društvene – da zabave, da izbegnu neprijatnost, da ostanu u centru pažnje.

Škorpije – majstori tajni i manipulacije

Škorpije ne lažu često, ali kada to rade – to je duboko promišljeno. Njihova potreba za kontrolom i zaštitom sopstvenih emocija ih tera da ponekad prikriju istinu. Kod njih je laž alat, ne impuls. Ako ti Škorpija nešto ne kaže, to je zato što ne želi da znaš – još.

Ribe – emotivne iluzije

Ribe ne lažu iz zlobe, već iz potrebe da zaštite sebe ili druge. Njihove laži su često obojene emocijama, idealizacijom i željom da svet bude lepši nego što jeste. Problem nastaje kada počnu da veruju u sopstvene izmišljotine. Kod Riba, granica između mašte i stvarnosti je tanka.

Lavovi – laž iz potrebe za divljenjem

Lavovi vole da budu voljeni i poštovani. Ponekad će „ulepšati“ priču da bi ostavili bolji utisak. Njihove laži su često teatralne, ali retko zlonamerne. Više se radi o imidžu nego o obmani.

Da li si među njima?

Ako si se pronašao u nekom od ovih opisa, ne brini — svi ponekad lažemo. Važno je da prepoznamo motive i da budemo iskreni prema sebi. Astrologija nije sudija, već ogledalo. A u tom ogledalu ponekad vidimo i ono što bismo radije sakrili.

