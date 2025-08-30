Da li i vi imate „zmiju u džepu“? Evo koja su 3 horoskopska znaka najveće škrtice

Koji horoskopski znaci su najveće škrtice

Saznajte koji horoskopski znaci su najveće škrtice, a koji ovu manu vešto kriju od svih!

Lav

Sposoban je da zaradi, radan je i vredan. Celog sebe daje poslu. Široke je ruke kada ON odluči! Ali pozajmiti novac od Lava je pomalo komplikovano. On će vam izaći u susret, ali zato: zašto ga pozajmljujete? Kada vraćate? Da li ste sigurni da ćete moći da ga vratite? I još mnoogo dodatnih pitanja od kojih vam pripadne muka.

Devica

Device su odane, radne, vredne. Na poslu daju poslednji atom sebe. Odlični su radnici i svoj trud i zalaganje znaju da naplate. Uvek imaju novac za “ne daj Bože”. Zato su uvek prvi na listi kod prijatelja za pozajmicu. Oni će vam dati novac bez preterano suvišnih pitanja, ali ako ne vratite novac tačno u dan, sat i minut, budite sigurni da ste zauvek nestali sa lica zemlje.

Jarac

Jarac jednako karijera, jednako novac, jednako uspeh. Oni su sve to. Ozbiljni igrači kada je svet novca i korporacija u pitanju. Novac vam daju odmah. Ništa ne pitaju. Pozajmiće ga i više puta i neće se naljutiti ako ga na vratite na vreme ili ga uopšte ne vratite. Ali ako samo pomisle da ih koristite za novac, ili da mislite da su oni glupi da ne vide vašu igru, tada se krug zatvara. Oni postaju santa leda i tako ostaje do kraja univerzuma! Jednostavno vi ste za njih jedno veliko NIŠTA, prenosi Magazin Novosti.