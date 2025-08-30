Imaju lica anđela, ali im je karakter mračan: Ovo su 3 najzlobnija znaka Zodijaka

Svi mi imamo svoju mračnu stranu, ali kod nekih znakova Zodijaka ona je posebno izražena. Neki su kraljice drame, drugi majstori manipulacije, dok treći mogu biti hladni i strateški kada im se stane na put. Ovo ne znači da su prirodno loši – oni jednostavno eksplicitno i burno iskazuju svoju tamnu stranu, a prepoznavanje ovih karakteristika može vam pomoći da se zaštitite i bolje razumete ljude oko sebe.
1. Ovan – vatreni i impulsivni
Ovnovi su poznati po svojoj impulsivnosti i vatrenom karakteru. Njihova energija može prerasti u agresiju, pa nepromišljeni postupci nisu retkost.
Ako vas Ovan smatra neprijateljem, njihova borba ne poznaje granice i često traje do samog kraja.
2. Blizanci – lukavi i manipulativni
Blizanci su lukavi i promenljivi. Njihova priroda je manipulativna, a sarkazam im je omiljeno oružje kada su nezadovoljni ili osećaju prevaru.
Na njihovoj „lošoj listi“ možete očekivati oštar odgovor i neprijateljski stav – igra sa njima nije za slabice.
3. Jarac – ambiciozni i strateški
Jarčevi su tvrdoglavi, ambiciozni i pragmatični. Kad im se nađete na putu ka cilju, spremni su da koriste sve sredstvo da ostvare svoje planove.
Manipulacija i strateške igre nisu im strane – neprijatelj koji misli da ih može prevariti brzo uči da greši.
