Sudbina se menja preko noći: Već 2. juna jednom znaku stiže ludačka sreća, a hrabra odluka promeniće sve

Sreća za jedan znak stiže već u utorak, 2. juna, i to ne kao stidljiva najava, nego kao konkretna odluka koja se ne odlaže.

Strelac je apsolutni miljenik ove nedelje, a razlog nije nikakva kosmička slučajnost. Okidač je jedan razgovor koji ste svesno odlagali još od marta. Vreme je da se ta priča konačno završi, jer čim otvorite tu temu, stvari će se pokrenuti brže nego što očekujete.

Strelac: dan kada se vaga prelama

Ako ste Strelac, utorak, 2. jun, podvucite u kalendaru. Jedan telefonski poziv oko 17 časova doneće vam vesti koje čekate mesecima, pod uslovom da ne uradite ono što vam je navika.

Poslednjih meseci kao da ste se pomalo ućutali i čekali da se stvari same pokrenu. Znamo da volite da čujete tuđe mišljenje pre nego što donesete odluku, ali ovog puta – nemojte. Verujte svom osećaju. Recite „da“ čim čujete ponudu, pre nego što uopšte stignete da popijete drugu kafu i počnete da se premišljate.

Ovo nije nikakvo čudo koje pada s neba, niti laka zarada bez truda. Ovo je prilika za posao ili novac koja se već neko vreme „krčka“ oko vas, samo ste vi bili previše skromni da poverujete da je baš to namenjeno vama. Sad je trenutak da tu kočnicu pustite. Kad jednom date zeleno svetlo, videćete kako će se sve posložiti samo od sebe, baš onako kako treba.

Bik i Rak osećaju talas sa strane

Bik

Vama stiže lepo iznenađenje kroz novac za koji ste već mislili da ga nećete videti. Možda je u pitanju neki stari dug ili honorar od prošle jeseni na koji ste skoro zaboravili. Sredinom nedelje stiže vest da se stvari pokreću, i to mnogo brže nego što ste se nadali. Nemojte još trošiti te pare unapred, ali se pripremite da lepo kažete „hvala“ onoj osobi koja vam je to obećala – ispostaviće se da vas ipak nije zaboravila.

Rak

Pred vama je jedan pravi emotivni preokret. Onaj razgovor sa članom porodice koji ste dugo izbegavali napokon će se desiti, i to bez ikakve svađe ili teških reči. Biće to jedan tihi, ali veoma važan pomak. Posle te subote, osetićete veliko olakšanje – mnoge brige koje su vas iznutra „grizle“ jednostavno će izgubiti na težini i više vas neće pritiskati.

Vodolija, držite se po strani do četvrtka

Vaš momenat dolazi, ali nemojte da žurite, 2. jun nije vaš dan za velike poteze. Do četvrtka se primirite, izbegavajte potpisivanje važnih papira i ne dajte krupna obećanja. Samo slušajte šta vam se govori i beležite sve što čujete, ali odluku sačuvajte za sebe. Vaš preokret stiže nešto kasnije i biće možda tiši od onog koji čeka Strelca, ali će zato biti mnogo trajniji i sigurniji.

Hrabra odluka koja menja sve

Sreća za jedan znak ove nedelje ne stiže tek tako, ne pada ona s neba dok sedimo skrštenih ruku.

Suština ovih dana je u tome da su se zvezde namestile baš za one koji su spremni da naprave onaj jedan neudoban korak, onaj koji nas možda malo plaši, ali nam je preko potreban. Strelac će konačno morati da prihvati ponudu koju dugo čeka, Bik će morati mirno, ali jasno da potraži ono što mu odavno pripada, dok će Rak napokon smogati snage da izgovori naglas onu jednu rečenicu koju godinama nosi u sebi.

Zapamtite, niko od vas neće dobiti ništa ako ostane u starom režimu „videću, razmisliću“. Zvezde ove nedelje nagrađuju pokret i odlučnost, a ne čekanje. Vreme je da prestanete da vagate i počnete da živite ono što vas čeka.

