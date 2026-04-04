Hrabra odluka koju donose 3 znaka 4. aprila menja sve, u subotu uzimaju moć u svoje ruke

Ovan, Devica i Škorpija 4. aprila uzimaju ponovo moć u svoje ruke. Hrabra odluka koju budu doneli menjaće sve. Odličan odabir imaju danas.

Hrabra odluka 4. aprila 2026. koju donose tri horoskopska znaka menja sve. Subota zahteva jasnoću i fokus. Oni danas imaju hrabrosti da poslušaju svoju intuiciju.

Ako želimo da dobro biramo, onda nam je potrebno da naš mozak bude potpuno funkcionalan. Bez opuštanja! Lilitina neukrotiva energija nas vraća u stvarnost, tako da kada je potreban pametan izbor, ne idemo u zemlju fantazije.

Ovi astrološki znaci imaju hrabrosti da se suoče sa stvarnošću i to čine sa stilom i ličnom snagom. Intuicija im je jača nego ikad.

1. Ovan – vidite koji vam je pravi izbor

Ako morate da se gurnete u prvi plan u subotu, neka bude tako. To radite iz dobrih i plemenitih pobuda. Nikada se niste stideli da se javno izjasnite. Komunicirate samouvereno, a Lilit vam čuva leđa u tome.

Vidite izbor pred sobom 4. aprila i znate da ako vi ne donesete odluku prvi, neko drugi će. S obzirom na to kako stvari izgledaju, neće tako dobro odlučivati kao vi. Zato preuzimate odgovornost.

Iako možda delujete nametljivo, biće vam oprošteno zbog vaše prirode. Zato što ste tako pronicljivi u subotu, vi ste taj koji spasava ovaj dan.

2. Devica – odlično predviđate

Vi 4. aprila osećate se kao da tačno znate šta će se dogoditi pre nego što se to zaista desi. To znači da morate da intervenišete i osigurate da sve ide po planu. Ne možete sedeti skrštenih ruku.

Ovaj dan dolazi sa važnim životnim izborom i nećete dozvoliti da neko drugi donese ovu odluku umesto vas. Glava vam je čvrsto na nogama i spremni ste da izaberete šta je najbolje za vas.

Dani kada ste puštali nekoga drugog da drži uzde vašeg života su prošli. Nije nužno da su loše uradili posao. Samo niste preuzeli na sebe da donosite sopstvene životne odluke. U subotu ponovo preuzimate moć i sve je u redu.

3. Škorpija – danas imate pametan izbor

Stalne odluke koje donosite su deo života. Pa ipak, subota zahteva posebno pametan izbor, a vi ste taj koji dovoljno jasno vidi da istupi da to bude hrabra odluka.

Vidite ono što drugi ne mogu da vide. Iako nećete pokazivati svoje supermoći ili se hvaliti svojim uvidom, ipak ne možete dozvoliti da neko drugi odlučuje o vašoj sudbini umesto vas. Želite da imate kontrolu nad svojom sudbinom.

Preuzimate vođstvo i ovo vam tako dobro funkcioniše. Loše stvari se dešavaju samo kada dobri ljudi ne rade ništa, a poslednje što vi radite je da ne radite ništa. Danas je to dobro.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com