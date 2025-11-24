Hrabrost im donosi neverovatnu sreću i džakove para, počinju sudbonosni trenuci za ove znakove

Kada Mars napravi kvadrat sa sudbinskim čvorovima u ponedeljak, obilje i sreća stižu u obliku sudbonosnih trenutaka. Značajne blagodeti privlače od danas Škorpija, Ovan, Devica i Ribe, njihova hrabrost im donosi džakove para.

Ponedeljak označava početak nove nedelje i nešto se dešava za ove astrološke znake što osećaj nedostatka pretvara u blagodet. Mars je motivacioni, i kada je u Škorpiji, horoskopskom znaku koji vlada resursima, podržavaju vas prijatelji, porodica, ljudi, korporacije, banke i zajmodavci da negativnu situaciju pretvorite u bolju.

24. novembra, vidite priliku koja se otkriva tokom ove energije i bola kao nužno zlo za vaš lični rast. Da, možda ćete morati malo da se svađate, ali to se dešava neposredno pre nego što će se vaš život promeniti.

Hrabrost je uvek deo jednačine. Dinamika između Marsa i sudbonosnih Severnog i Južnog čvora u ponedeljak podstiče produktivnu, ne laku, energiju za stvaranje bogatstva.

Ovi horoskopski znaci je koriste da privuku značajno obilje i sreću, hrabrost im donosi bogatstvo kakvo čekaju celog života.

1. Škorpija – u poziciji ste da privučete više novca

Nalazite se u moćnoj poziciji da privučete više novca u ponedeljak, a to je zato što vam Mars u vašem znaku daje motivaciju i odlučnost da se suočite sa bilo kakvim blokadama vašeg ekonomskog rasta.

Prvo, morate zaštititi svoje trenutne resurse. Ne trošite previše. Umesto toga, pronađite načine da maksimizirate svoj potencijal prihoda. Na dobrom ste putu. Budite emocionalno lojalni sebi jer osećanja mogu pokrenuti impulsivne kupovine.

U ponedeljak možete pronaći način da reinvestirate ono što uštedite u investiranje. Kupite imovinu koja vas može učiniti profitabilnim u budućnosti. Zatražite povišicu nakon što navedete sve što ste postigli ove godine; borite se za sebe da biste pobedili.

2. Ovan – potražite ono što želite

Preduzmite smele akcije u ponedeljak jer je Mars, vaša vladajuća planeta, u kući vaših zajedničkih resursa. Tražite ono što želite, a ako to ne možete pronaći, pokušajte sa zaobilaznim rešenjem. Pošto su čvorovi u Devici i Ribama, morate da postignete svoj cilj iz dva različita ugla, duhovnog i mentalnog.

Prvo, morate verovati u sebe i zamisliti svoju budućnost tačno onako kako želite. Drugo, zamolite univerzum za pomoć i verujte da će on pomerati planine za vas. Izaberite zadatak koji možete da završite za 24 sata. Planirajte, napravite svoj pristup, a zatim preduzmite akciju.

Dobićete potreban pristanak i on će vam otvoriti vrata onome što želite. To vam se dešava — ne odustajte dok se to ne desi.

3. Devica – bićete produktivni i srećni

Svideće vam se kako današnja energija čini život lakše upravljivim. Bićete produktivni, a pošto je vreme novac, imaćete ga više da završite svoje zadatke. Efikasnost je ekvivalent izobilja. Današnji zadatak je da se pozabavite i pronađete nered za prodaju. Energija Marsa zahteva od vas da uklonite ono što blokira vaše emocije da teku.

Ponedeljak je dan za čišćenje negativne energije i njeno pretvaranje u zlato. Očistite fioku ili ormar za smeće. Ne bojte se da bacite stvari koje ste sačuvali za dan kada vam mogu zatrebati. Prodajte neželjene predmete za sitni novac. Danas ćete završiti sa više vremena, većom budućom efikasnošću od čistog radnog prostora i malo novca.

4. Ribe – ne odugovlačite, stvarajte bogatstvo

Magla u mozgu sa kojom se borite konačno se razilazi u ponedeljak i vidite šta treba da uradite da biste ostvarili svoje snove jer Mars u Škorpiji donosi fokus i jasnoću. Iako nijedna od ove dve stvari neće doneti novac u vaš džep, one vam pomažu da osetite priliku i suočite se sa svojim strahovima. U ponedeljak stvarate bogatstvo jer znate kada će stići.

Koji projekat ste stavili na čekanje za koji znate da vas može približiti vašim finansijskim ciljevima? U ponedeljak, pozabavite se time. Završite je, a zatim je lansirajte svetu.

Ne dozvolite da vas odugovlačenje zaustavi. Umesto toga, postavite sebi cilj da završite bez prelaska na druge, manje važne aktivnosti.

(Krstarica/YourTango)

