Hrana im je sve u životu: Ova 4 znaka su najveći gurmani horoskopa

Za njih obrok nije samo potreba već i najveći životni užitak.

Dok jedu, ovi znakovi horoskopa potpuno su fokusirani i obraćaju izuzetnu pažnju na izgled i prezentaciju svoje hrane. Takođe su poznati kao odlični kuvari i uživaju u pripremi hrane, pristupajući joj sa velikom pažnjom i težeći da ispune najviše standarde.

Bik — kralj gurmana

Bikovi su opisani kao najveći hedonisti zodijaka. Njihova planeta Venera darovala im je ljubav prema lepom i ukusnom, pa tako i prema hrani. Oni ne jedu bilo šta — traže vrhunske namirnice i jela pripremljena s pažnjom. Bikovi uživaju u svakom zalogaju, obraćaju pažnju na izgled i prezentaciju, a često su i odlični kuvari koji vole da udovolje najvišim kriterijumima.

Vaga — esteta za stolom

Poput Bikova, i Vage su pod uticajem Venere, pa obožavaju kvalitetnu kuhinju i lepo servirana jela. Nemaju ustaljene navike u ishrani, već jedu ono što im se u trenutku prohte. Posebno su slabe na hranu koja se jede prstima i na obroke koji izgledaju estetski savršeno.

Lav — luksuz na tanjiru

Lavovi vole skupu i kvalitetnu hranu, posebno onu koju pripremaju poznati šefovi. Restorani visoke kuhinje kao da su stvoreni za njih, jer im je važan ceo doživljaj — od ukusa i izgleda jela do ambijenta i usluge. Za Lava, obrok je prilika da uživa u luksuzu i pokaže svoj status.

Rak — hrana kao emocija

Za Rakove hrana ima emotivnu dimenziju. Ona im pruža osećaj sigurnosti, doma i topline. Najviše uživaju kada kuvaju za svoje najbliže, jer im je to način da pokažu ljubav i brigu. Za njih je obrok mnogo više od ukusa — to je sećanje, uteha i povezanost.

Ukoliko ste rođeni u jednom od ovih znakova horoskopa, Biku, Vagi, Lavu ili Raku, izdvajate se kao najveći gurmani zodijaka, ali svako na svoj način — od hedonizma i estetike, preko luksuza, do emotivne povezanosti s hranom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com