Humor ova 4 znaka kapiraju samo pametni: sarkazam je najviši oblik inteligencije, a oni ga koriste kao oružje

Humor ova 4 znaka shvataju samo bistri ljudi. Sarkazam je najviši oblik inteligencije, a oni ga vrte kao oružje. Proverite ko su.

Humor ova 4 znaka nećete razumeti ako niste dovoljno bistri da čitate između redova. Izreka kaže da je sarkazam najniži oblik duhovitosti, ali to je polovina rečenice. Drugi deo dodaje da je sarkazam najviši oblik inteligencije. I baš tu vrstu humora obožavaju četiri horoskopska znaka.

Da biste razumeli sarkazam, ne morate samo da slušate reči. Govorite suprotno od onoga što mislite, pa sagovornik mora da hvata ton glasa, govor tela i ono što ostaje neizrečeno. Lako se promaši. Zato ljudi često ni ne shvate da se neko šali, dok ova četiri znaka uživaju u svojoj prednosti.

Vodolija: ako ne kapirate, vaš problem

Vodolije su brze, kreativne i njihov um radi na duplo većoj brzini od proseka. Njihov suvi pristup ne pali uvek. Neki ljudi ni ne primete da je u pitanju šala. Vodolije to uopšte ne brine. Ako niste dovoljno pametni da uhvatite poentu iz prvog pokušaja, srećno vam bilo.

Ne gube ni sekund na objašnjavanje šale. U njihovoj glavi to je već poraz. Postanu nestrpljive čim osete da neko ne prati njihov tempo.

Škorpija: mračan smeh koji vas iznenadi

Smisao za humor Škorpije je suv i ume da bude mračan. Ovo nisu klovnovi iz razreda. Ne prave viceve koje bi i dete razumelo. Ali smešne jesu, i to jako.

Intuitivne su i čitaju ljude kao otvorenu knjigu. Kažu ono što se drugi plaše da izgovore, samo na način od kog prsnete u smeh. Naravno, pod uslovom da hvatate podtekst.

Po čemu se prepoznaje sarkastični humor ova 4 znaka?

Sarkastični znaci govore suprotno od onoga što misle, sa kamenim izrazom lica. Poentu skrivaju u tonu i pauzi, nikad je ne objašnjavaju. Ako se smeju, a vi ne, šala je verovatno bila na vaš račun.

Devica: zajedljive opaske sa Merkurovim potpisom

Pod vladavinom Merkura, planete komunikacije, Device su dosetljive i direktne. Teže savršenstvu, kod sebe i kod drugih. Kada nešto nije po njihovom, frustracija izlazi kroz sarkastičan komentar.

Briljiraju u oštrim odgovorima i zajedljivim opaskama. Njihov humor je mnogo pametniji od jeftinih kalambura. Sarkazmom često ukazuju na stvarne probleme koje bi vredelo popraviti.

Blizanci: brza pamet koju teško stignete

Blizanci uvek imaju najbržu i najsmešniju dosetku. Pametna šala im padne na pamet pre nego što vi završite rečenicu. Problem je što njihovu brzinu i reference na pop kulturu nije lako pratiti.

Vole da bockaju druge, ali bez zlobe. Još više vole da se šale na svoj račun. Blizanci se ne plaše da budu samokritični. Znaju da su pametni, i nijedna šala to ne menja.

Zašto je ovaj humor znak inteligencije

Da biste shvatili duhovitost znakova ovog kova, mozak mora da radi na nekoliko nivoa odjednom. Hvatate reči, ton i kontekst, pa sve to spajate u deliću sekunde. Zato sarkazam nije za svakoga.

Ako se često nađete u društvu Vodolije ili Blizanaca i smejete se istovremeno kad i oni, to mnogo govori o vama. A koji znak iz vašeg okruženja vas najčešće ostavi da gledate u prazno dok svi ostali pucaju od smeha?

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