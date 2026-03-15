Hvale se tuđim uspesima k’o da su njihovi: Ova 3 znaka nemaju ni obraza ni srama

Mislite da vam je prijatelj odan? Ova 3 znaka nemaju ni obraza ni srama, ukrašće vam svaku ideju i prodati je kao svoju čim okrenete leđa.

Dok se pošten svet muči, znoji i provodi neprospavane noći da bi nešto stvorio, postoje oni koji samo čekaju trenutak da se ušećere u tuđu slavu. Astrolozi kažu da se u tri horoskopska znaka kriju ljudi koji jednostavno nemaju ni obraza ni srama kada je u pitanju prisvajanje tuđih zasluga.

Oni ne biraju sredstva da se domognu vrha, a tuđ trud im služi samo kao odskočna daska za sopstvenu promociju.

Lav: Kralj koji bi da vlada bez muke

Lavu je aplauz potreban kao vazduh koji diše. Ako taj aplauz ne dobije za svoj rad, on će ga potražiti tamo gde je neko drugi već odradio najteži deo posla. Lavovi često nemaju ni obraza ni srama da stanu pred masu i predstave timski uspeh kao svoj lični podvig. Oni su majstori u tome da tuđi znoj „upakuju“ u sjajan papir i prodaju ga kao svoju genijalnu ideju.

U kancelariji će Lav prvi otrčati kod šefa da predstavi projekt na kojem je cela ekipa radila nedeljama, naglašavajući svoju ulogu kao presudnu. Čak i ako ga uhvatite u laži pred svima, on se neće zacrveneti.

Naprotiv, drsko će vas pogledati u oči i reći da bi vaša ideja bez njega ostala „mrtvo slovo na papiru“ i da treba da mu budete zahvalni što vas je uopšte učinio bitnim. To je vrhunac bezobrazluka – on krade vaš trud i ubeđuje vas da vam time čini uslugu.

Blizanci: Slika i prilika tuđih reči

Blizanci su majstori komunikacije, ali tu veštinu često koriste da bi „pozajmili“ tuđu pamet. Uz kafu će vam izvući najbolju zamisao, a već posle sat vremena je prodati kao svoju. Nemaju oni ni obraza ni srama da vaše reči citiraju od reči do reči. Promene samo jedan zarez i glume originalnost bez trunke blama.

Kod njih je najveći problem što su toliko ubedljivi da im ljudi prosto veruju na reč. Blizanci se hvale vašim trudom, a onda vam sutradan bez blama opet kucaju na vrata. Tražiće novu ideju, k’o da vas juče nisu pokrali.

Ponašaju se kao da se ništa nije desilo, jer njihova svest o tuđem vlasništvu ne postoji. Vaša pamet je za njih javno dobro kojim oni upravljaju kako im se prohte.

Vaga: Fina fasada bez trunke skrupula

Možda vam Vaga deluje prefinjeno i blago, ali nemojte da vas to zavara. Kada se radi o društvenom statusu i tome kako ih okolina vidi, Vage nemaju ni obraza ni srama. One će se vrlo rado hvaliti uspesima svog partnera, dece ili prijatelja kao da su one direktno zaslužne za svaki njihov postignut cilj. Njima je bitno samo da se oko njih sija, a čije je to svetlo, njima je potpuno nebitno.

Vaga će u društvu pričati o „našim“ postignućima, iako prstom nije mrdnula da pomogne. Ako joj ikada prigovorite što prisvaja vaše zasluge, ona neće priznati grešku. Umesto toga, počeće da glumi žrtvu, pustiće suzu i ubediti celo društvo da ste vi agresivni i nezahvalni.

To je onaj najopasniji nedostatak srama – onaj koji se krije iza lažne dobrote dok vam pred očima otima ono što ste krvlju zaradili.

Stavite tačku na tuđi bezobrazluk

Suočavanje sa ljudima koji nemaju ni obraza ni srama može vas iscrpeti i ostaviti ogorčenima, ali ćutanje nije rešenje. Vaši uspesi su vaša imovina, a onaj ko pokuša da ih otme ne zaslužuje vaše strpljenje. Istina je jedini lek protiv onih koji su zaboravili šta znači poštenje i sopstveni trud.

Kada vidite da se neko kiti vašim perjem, progovorite odmah i pred svima. Ne dozvolite da tuđa glad za slavom pojede vaš rad, jer onaj ko jednom nekažnjeno ukrade tuđi uspeh, radiće to dok god mu se dozvoljava.

Držite glavu visoko i ne dajte nikome da gazi po vašem dostojanstvu, jer obraz je jedino što ovi znaci ne mogu da vam otmu, pošto ga sami odavno nemaju.

