I novac, i uspeh, i moć: U tri znaka Zodijaka rađaju se ljudi koji žele da imaju sve!

Kod njih je granica između ambicije i pohlepe često postaje tanka

Pohlepa se ne mora nužno odnositi samo na materijalne stvari, ona može uključivati i želju za pažnjom, uspehom, moći ili čak emocionalnom sigurnošću.

Iako svako od nas ponekad poželi više nego što ima, neki horoskopski znaci posebno se ističu po tome što retko znaju da stanu kada su na putu ostvarivanja svojih ciljeva.

Kod njih je granica između ambicije i pohlepe često postaje tanka, a želja da uvek imaju “više” može biti jednako privlačna koliko i izazovna za ljude oko njih.

Ovan

Ovnovi ne poznaju reč “dovoljno”. Njihova energija i entuzijazam usmereni su na osvajanje novih ciljeva, a kada jedan postignu, odmah se okreću sledećem.

Ne radi se uvek o materijalnim stvarima, Ovnovi žele priznanje, status i osećaj da su najbolji u onome što rade. Upravo ih ta nezasita potreba za pobedom može učiniti pohlepnim u očima drugih jer retko znaju da stanu i uživaju u onome što su već postigli.

Ja volim samo sebe, svog predivnog mene: U ova tri znaka Zodijaka se rađaju najveći narcisi

Lav

Lavovi vole da budu u centru pažnje, a pohlepa kod njih često dolazi u obliku želje za divljenjem i luksuzom. Odbacuju sve što je prosečno, oni žele najbolje, bilo da je reč o odeći, mjestu stanovanja ili društvu kojim su okruženi.

Njihova sklonost prema glamuru i udobnosti može ih podstaći da stalno traže više, a ponekad i iznad svojih mogućnosti. Za Lavove pohlepa nije samo pitanje materijalnog nego i emocionalnog, oni žele ljubav, pažnju i priznanje bez granica.

Što ja, može li neko drugi? Ovi znakovi horoskopa stalno beže od odgovornosti i obaveza

Jarac

Jarci se možda ne ističu otvorenom, impulsivnom pohlepom poput Ovnova ili Lavova, ali njihova ambicija i potreba za sigurnošću često prelaze u neumoljivu želju za gomilanjem bogatstva.

Jarci teže stabilnosti i moći, a to ih vodi prema stalnom gomilanju, bilo da je reč o novcu, nekretninama ili poslovnim prilikama. Međutim, ta stalna potraga za “još” može ih dovesti do tačke u kojoj im nikada ništa nije dovoljno.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com