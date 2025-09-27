I rođenu majku bi prodali – ovi znakovi horoskopa gledaju samo sebe

Uvek i samo sebe.

Postoje ljudi koji uvek stavljaju sebe na prvo mesto, čak i kada to znači da će neko drugi zbog toga ispaštati.

Zvezde otkrivaju da su neki znakovi horoskopa posebno skloni ovakvom ponašanju – njihovi postupci često deluju sebično, ali za njih je to jednostavno način da brinu o svojim potrebama i ciljevima, prenosi index.hr.

1. Ovan – nepokolebljivi takmičar

Ovnovi vole da budu prvi u svemu. Kada imaju cilj, retko obraćaju pažnju na to kako će njihovi postupci uticati na druge. Njihova energija i upornost su impresivne, ali često dolaze sa zanemarivanjem tuđih osećanja. Voli da rizikuje i gura napred, čak i ako to znači da će neko ostati po strani. U očima drugih, upravo zbog toga često deluje sebično.

2. Lav – centar pažnje

Lavovi uživaju u pažnji i priznanjima. Njihova želja da budu najbolji ponekad zaseni empatiju. Iako mogu biti velikodušni, njihovi postupci često imaju skriven motiv – potvrdu i divljenje okoline. Kada se osećaju ugroženo, ne biraju sredstva da povrate status koji žele, zbog čega ih mnogi vide kao znak koji gleda prvenstveno svoj interes.

3. Jarac – ambiciozni stratezi

Jarci su izrazito ambiciozni i fokusirani na uspeh. Rezultat im je važniji od puta kojim do njega stižu. Koriste strategiju i proračunatost kako bi ostvarili ciljeve, ne obraćajući previše pažnju na posledice po druge. Njihova praktičnost i želja za moći često ih svrstavaju među znakove koji prvo gledaju sopstvenu korist.Ova tri znaka pokazuju da ponekad sebičnost nije namerna – to je njihov način da zaštite svoje ciljeve i interese. Ali ako tražite osobu koja uvek stavlja druge na prvo mesto, možda je bolje obratiti pažnju na druge znakove.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com