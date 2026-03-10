Ide im astrološki zaokret: Blizanci fokusirani na karijeru, Strelac na porodicu, a Devica prolazi prekretnicu u ljubavi

Venera i Saturn u Ribama donose astrološki zaokret za Blizance, Strelca i Devicu. Novi prioriteti u karijeri, porodici i ljubavi.

Za Blizance, ovaj period je trenutak introspektivnog promišljanja o karijeri. Mnogi će preispitivati svoje profesionalne ciljeve, razmatrati nove poslovne prilike ili planirati promene koje donose stabilnost i dugoročni napredak. Astrološki zaokret u ovom slučaju podstiče fokus i samopouzdanje u donošenju odluka.

Strelci će tokom ovog perioda prirodno usmeriti pažnju na porodicu i bliske odnose. Oni koji su ranije zanemarivali kućne obaveze ili emotivne veze, sada dobijaju priliku da obnove harmoniju i posvete više vremena dragim osobama. Astrološki zaokret u njihovom životu podrazumeva ravnotežu između karijere i privatnog života, uz pozitivnu energiju koja doprinosi miru u domu.

Device se nalaze na važnoj ljubavnoj prekretnici. Planetarni uticaji naglašavaju test odgovornosti, poverenja i emotivne zrelosti. Za mnoge Device, ovaj period donosi prilike da transformišu svoje odnose, razjasne nesporazume i donesu odluke koje mogu odrediti dugoročni tok njihove ljubavne veze. Astrološki zaokret ovde deluje kao katalizator introspektivnog razmišljanja i emocionalnog rasta.

Za sva tri znaka, ključno je da budu svesni energije koja im dolazi i da mudro prepoznaju trenutke kada se otvaraju nove prilike.

Ovaj period donosi mogućnost da se prevaziđu prepreke iz prošlosti, uspostavi bolja ravnoteža i naprave konkretni koraci ka ciljevima koji su do sada izgledali daleko.

Blizanci, Strelac i Devica prolaze kroz značajan astrološki zaokret, koji menja njihove prioritete i svakodnevne odluke. Karijera, porodica i ljubav dobijaju novi pravac, a energija planeta donosi stabilnost, mir i priliku za rast.

Oni koji prepoznaju šanse i iskoriste ih na pravi način mogu očekivati pozitivne promene koje će trajati dugo.

