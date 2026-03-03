Idealan poklon za dame 8. marta prema znaku u horoskopu, obratite pažnju na njene afinitete!

Kad birate poklon obratite pažnju na ono što vaša dama voli. Ovo je idealan poklon za dame prema horoskopskom znaku u kome su rođene.

Ovo je idealan poklon za dame po horoskopskim znakovima. Kad birate šta ćete pokloniti obratite pažnju na njene afinitete. Tako ćete ih najviše obradovati.

Približava se 8. mart što je svakako prilika da obradujete svoje dame, a ako ste se već odlučili za neki konkretan poklon, neka to bude u skladu sa njenim afinitetima, bar onim koje nalaže njen horoskopski znak.

Mora li poklon za 8. mart da bude skup?

Ovan

Žene Ovnovi ne vole osrednjost i zbog toga će ih uvek obradovati poklon koji je kvalitetan, originalan i – skup! Idealan poklon za nju je dijamant, kvalitetna tašna ili otmeni šešir.

Bik

Bik uživa u materijalnom izobilju i najviše će se obradovati poklonu u koverti. Ukoliko je prilika takva da morate da se odlučite za konkretan poklon, ženi Biku darujete nakit ili nešto od stvari koje se stavljaju na pod.

Blizanci

Žena Blizanac će se obradovati nekom nesvakidašnjem i originalnom poklonu. Lako ćete je iznenaditi ako joj poklonite neobične naočare za sunce ili garderobu sa šljokicama. Takođe, žena Blizanac voli računarsku opremu tako da bi idealan poklon mogla da bude godišnja pretplata na Internet, laptop ili mobilni telefon.

Rak

Žene Rakovi spadaju u najromantičnije i najemotivnije žene pa će se obradovati biserima ili večerom u morskom restoranu. Isto tako, žena Rak će se obradovati i raznim antikvarnim stvarima i kuhinjskim pomagalima.

Lav

Lavovi su vrlo zahtevni i vole skupe i velike poklone pa bi s toga idealan dar za nju bio veliki dijamant, ali kako je malo onih koji mogu da ispune takve potrebe svojih žena, bilo kakav zlatan nakit je nešto što bi ove žene obradovalo. Druga opcija je bela tehnika, a u obzir dolazi i luksuzna odeća.

Dame vole i praktične poklone

Devica

Žene, kao i muškarci Device, najviše se raduju praktičnim poklonima. Idealan poklon za Device su sve one sitnice koje mogu da koriste, kao što su olovke, satovi, razna kancelarijska oprema. Takođe, Device vole da čitaju, tako da je knjiga jedna od opcija koju imate kada birate poklon za njih.

Vaga

Osobe rođene u znaku Vage se karakterišu posebno istančanim ukusom. Ukoliko želite da se dodvorite ženi, kupite joj nakit ili dragi kamen, kao moderna i elegantna garderoba. Kao mnogo polažu na izgled, bitna im je i nega kože i kose, tako da ćete ih obradovati i ako im poklonite kozmetički tretman.

Škorpija

Ženi Škorpiji birajte poklon u crnoj boji i sve što je usko i naglašava ženske atribute. Ona će se obradovati i nakitu koji sadrži crni kamen, bez obzira da li se radi o narukvici, prstenu ili ogrlici. Nećete pogrešiti ni ako se odlučite za dekorativnu kozmetiku, lakove za nokte, ruževe i senke, ali pazite da nijansa bude tamna.

Strelac

Strelčevi su srećni kada poklanjaju. Kada, pak, primaju poklone, nije im važno da poklon bude skup i posebno vredan jer su im materijalne stvari manje bitne. Žene posebno cene komplimente i lepu reč. Ali, svakako, put oko sveta ili na neke daleke destinacije bio bi savršen poklon. Za ove žene je karakteristično da vole da čitaju pa je i neka knjiga ili stručni časopis dobar izbor.

Jarac

Ženama Jarčevima najbolje je kupiti skupocen nakit. Što se garderobe tiče, birajte kožne stvari, kao što su kaiševi i tašne. Žene u ovom znaku posebno vole cipele i često poseduju čitave ormare pune razne obuće.

Svaki modni detalj koji je neuobičajen može da bude dobar

Vodolija

Ako ženi Vodoliji želite da poklonite neki odevni predmet, u obzir dolazi svaki odevni predmet i svaki modni detalj koji je drugačiji i moderan. Žene u ovom znaku će se obradovati ako im poklonite neki aparat za kuću, kao što je fen za kosu. Takođe, idealan poklon je i kozmetički i frizerski tretman jer ove žene puno polažu na modu i vole da su u trendu.

Ribe

Žene Ribe su ekstravagantne i erotične, a istovremeno i romantične. Idealan poklon za dame Ribe je i romantična večera ali i erotski veš i razni odevni predmeti od svile. Ribe obraćaju pažnju na detalje pa modni dodaci kao što je krzno ili cipele će ih jako obradovati. U obzir dolaze i razni kozmetički preparati i dekorativna kozmetika, ali birajte šminku u svetlim nijansama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com