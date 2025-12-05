Idealni poslovi za vaš znak. Ko bi mogao da bude političar, a ko policajac?

Ovan bi bio odličan policajac, a Lav besprekoran političar. A vi? Ovo su idealni poslovi za vaš znak. U njima bi postizali najbolje rezultate.

Idealni poslovi za svaki znak: Ovan bi bio odličan policajac, a Lav političar. Škorpije se ne plaše smrti pa bi im karijera pogrebnika sjajno odgovarala. Svaki znak ima svoj posao iz snova.

Ovan – prepuni energije

Ljudi rođeni u ovom znaku se užasavaju i same pomisli da rade neki posao za stolom. Oni su prepuni strastvene energije, imaju liderske sposobnosti i pomalo su impulsivni.

Najbolje im odgovaraju ona zanimanja koja zahtevaju snagu i vođstvo. To mora da bude raznovrsni posao u kojem će stalno biti u pokretu, putovati i imati mogućnosti da napreduju u karijeri, jer Ovnovi pucaju na visoke položaje.

Idealni poslovi:

Policijski službenik: Ovakav posao Ovnovima dobro pristaje jer u njemu koriste instinkte, snagu i liderstvo.

Menadžer prodaje: S obzirom na to da su prepuni energije, i menadžer prodaje je sjajna karijera za njih. U ovom poslu dobijaju priliku da ulože svu tu energiju i strast u posao u kojemu će biti okruženi ljudima, a to vole. To je, takođe, vodeća pozicija na kojoj mogu da nadahnu druge da budu jednako strastveni kao i oni – i to ulože u posao.

Modni stilista: Ovnovi imaju i kreativnu stranu, a kad se to spoji s njihovom otvorenom i glasnom prirodom, zapravo imaju sve predispozicije za uspeh u modnoj industriji.

Bik – stabilnost i rutina

Bikovima je potrebna stabilnost i rutina koje toliko vole. Uspešni su kad imaju priliku da predvide šta će se dogoditi i u pozadini imaju spremne planove A, B i C – u slučaju da nešto krene po zlu. Za njih nikako nisu poslovi u kojima bi morali da sede za stolom, jer su pomalo ubrzani i kreativni.

Idealni poslovi:

Dizajner interijera: Poslovi poput dizajnera interijera sadrže sve elemente koje Bikovi vole i u kojima su dobri. Taj posao je kombinacija kreativnosti i predvidljivosti.

Vođa projekta: To je valjda jedini posao za stolom koji Bikovi mogu da rade, a da pritom ne uvenu. U takvom poslu imaju priliku da nešto stvaraju, planiraju i grade.

Kuvar: Bikovi imaju vrlo praktičnu i pedantnu prirodu, a uz to su i veliki gurmani. Zato bi mogli dobro da se snađu u poslovima vezanima za pripremu hrane. Kuvarski posao sadrži sve elemente koji Bikove usrećuju – preciznost, savršenstvo i kreativnost.

Blizanciv – vole da kontrolišu

Pripadnici ovog znaka nikako se ne vide u strukturiranim poslovima. Oni vole u potpunosti da kontrolišu svoj život i žele s njim da rade šta god požele. Imaju puno energije, a znaju da budu i vrlo vešti s rečima. Takođe, poseduju visok nivo motivisanosti.

Idealni poslovi:

Novinarstvo / pesništvo: To su zanimanja koja bi mogla savršeno da im pristaju. Imaju priliku da ih rade samostalno što im pak omogućava kreativno izražavanje i privilegiju da sami sebi budu šef.

Odnosi s Naučni: Ljudi rođeni u ovom znaku su vrlo komunikativni i otvoreni pa lako mogu postati odlični, uverljivi govornici.

Naučni rad: Blizanci su pametni, a osim toga, fascinirani su mnogim stvarima i pojavama zbog čega bi mogli da bud sjajni naučnici. Skloni su zanimanjima koji će zaokupiti njihove aktivne umove.

Rak – vole da pomažu

Rakovi su empatični, osećajni i presrećni kad dobiju priliku da pomognu nekome. S druge strane su pomalo kreativni pa medicina i zakonodavstvo nisu za njih.

Idealni poslovi:

Učitelj: To je posao koji bi Rakovima savršeno odgovarao. Oni uživaju da gledaju kako deca odrastaju u pametne i snalažljive mlade ljude, posebno ako su oni sami svojim uticajem tome doprineli.

Dizajner interijera: Uređenje nekretnina kako bi se bolje prodale je još jedan savršen posao za Rakove u kojima do izražaja dolazi sva njihova kreativnost, a s druge strane pomažu vlasnicima da svoju nekretninu prodaju što brže i skuplje.

Antikvar: Rakovi vole da sakupljaju predmete koji imaju sentimentalnu vrednost za njih, vole starine pa bi rad u antikvarnici ili prodavnici starinama mogao da bude posao koji bi ih ispunjavao i u kom bi bili uspešni.

Lav – vole da su u centru pažnje

Vole da budu u centru pažnje pa im najbolje odgovaraju poslovi vezani za pravo i politiku. Takođe, prijatno bi se osećali i kao pop zvezda ali u bilo kom zanimanju koje im nudi priliku da postanu instant poznati.

Idealni poslovi:

Advokat/ političar: To su poslovi koji mogu da budu vrlo stresni, ali Lavovima omogućavaju da budu u centru pažnje, a ujedno čine nešto dobro za zajednicu.

Agent za oglašavanje: Ljudi rođeni u ovom znaku su kreativni, samopouzdani i uporni pa mogu da postanu sjajni agenti za oglašavanje. Sposobnost uveravanja samo je dodatni plus za stvaranje uspešne karijere.

Glumac / komičar: Ponovo se tu radi o poslovima koji omogućavaju Lavovima da sve oči budu uprte u njih, a to je ono što ih puni pozitivnom energijom i osećajem važnosti.

Devica – savršena za finansije

Analitički um pripadnika ovog znaka savršen je za finansije, istraživanja i start-up poslove. Device su vrlo usredsređene na svoj posao, a ne na ono što drugi ljudi misle. Nisu sklone liderskim pozicijama, jer ne vole da budu u centru pažnje.

Idealni poslovi:

Računovođa: Device imaju dobro oko za detalje, kritičnu prirodu i usmerenost prema brojevima pa bi se mogle pronaći u takvom tipu posla.

Životni trener: Ljudi rođeni u ovom znaku uživaju kad nekome mogu da pomognu da krene pravim životnim putem. Takođe, one veruju u ono što govore pa bi imale veliku verodostojnost u poslu životnog trenera, ljudi bi ih slušali i verovali im.

Stručni asistent: Ovo je još jedno dobro zanimanje za Device jer su vrlo organizovane i efikasne i posvećuju veliku pažnju detaljima, a s druge strane ne vole da budu u centru pažnje kao što bi bile na nekoj liderskoj poziciji.

Vaga – vole ravnotežu, pravdu i istinu

Vage su najprikladnije za područja vezana uz zakon. Naime, pripadnici ovog znaka se u svakodnevnim zbivanjima u velikoj meri oslanjaju na ravnotežu, pravdu i istinu.

Dobri su s rečima, kao Blizanci, ali za razliku od njih oni su sjajni i kao timski igrači i kao individualci. Vage poseduju sofisticiranost koju vrlo lako unose u posao.

Idealni poslovi:

Advokat: Ovo zanimanje savršeno odgovara ljudima rođenima u ovom znaku jer im omogućuje da se prepuste svojoj strasti za pravdom.

Menadžer ljudskih resursa: Izvrsne veštine s ljudima i sposobnost posredništva, sticanja poverenja i izgradnje odnosa ključne su osobine za uspešnu karijeru u ovom zanimanju, a Vage to imaju.

Detektiv: I ovo je jedno odlično zanimanje za Vage – dobijaju priliku za nepristran pristup zasnovan na činjenicama u provođenju pravde. One, takođe vole da dođu do istine veštinama sticanja poverenja i čitanja ljudi.

Škorpija – podnose dobro kritiku

Škorpije su lepe i dramatične duše koje ne podnose dobro kritiku, ali obožavaju da budu centar svega što se tiče njihove reputacije. Stoga im i odgovaraju zanimanja u kojima mogu da zablistaju i privlače poglede na sebe.

Idealni poslovi:

Stručnjak za plodnost: Pripadnici ovog znaka su jako dobri u otkrivanju problema, ali i u brzini rešavanja poteškoća. To su fantastične veštine kojima i te kako mogu da pomognu parovima koji imaju problema s proširivanjem porodice.

Hemičar: Škorpije imaju sve potrebne veštine da se istaknu u ovom poslu, što nije nimalo lak zadatak. Njihov um i intuicija mogu im pomoći da razotkriju tajne na koje bi nailazili u ovom poslu. Osim što je to izazovno zanimanje, ono je i dobro plaćeno, a to je za Škorpije jako dobra motivacija.

Pogrebnik: Škorpije su ljudi koji se ne plaše smrti, za njih je to normalan deo života. Karijera pogrebnika dala bi im priliku da u taj posao unesu i određenu dozu gracioznosti.

Strelac – energični su beskonačno

Strelci imaju beskonačnu količinu energije, ali, za razliku od Lavova, oni ne uspevaju da budu u centru pažnje. Njima posao mora da bude ispunjen kreativnošću i fleksibilnošću. Vole jedinstvene, zabavne poslove koji će nahraniti njihovu konstantnu glad za avanturom.

Idealni poslovi:

Pilot / stjuardesa: Ovo su savršena zanimanja za Strelce jer obožavaju putovanja, a ovako putuju po celom svetu i još im za to plate.

Putopisni novinar: Još jedno zanimanje koje bi pripadnici ovog znaka radili s oduševljenjem. Imali bi priliku da posete mnoga mesta i napišu ponešto kreativno i zanimljivo o tome što su tamo videli i doživeli.

Kaskader: Ovakva karijera omogućila bi Strelcima zabavan posao u krugu poznatih glumaca, a da pritom nisu u centru pažnje.

Jarac – ozbiljan lider

Jarci su jednostavno kao stvoreni za poslovni svet. Imaju izvanredan osećaj za liderstvo i ozbiljan, odgovoran stav prema poslu, a to su odlike koje mnoge kompanije traže kod zaposlenih kojima bi dali da vode timove. Pripadnici ovog znaka odlično se snalaze u samostalnim poslovima, ali i u timskim.

Idealni poslovi:

Izvršni direktor: Savršen posao za njih jer imaju priliku da unesu dobre promene u kompaniju i savršeno organizuju posao. Osim toga, Jarci se odlično nose sa stresnim situacijama.

Arhitekta: U ovom poslu Jarci mogu da kombinuju svoju ljubav prema matematici, redu i strukturi sa kreativnošću. Njihov karakter i sklonosti čine ih izvrsnim kandidatima u tom području i mogli bi da budu vrlo uspešni.

Zdravstveni radnik: Ljudi rođeni u ovom znaku su po prirodi njegovatelji. Oni uživaju da pomažu drugima, posebno kad time mogu da stvore pozitivnu promenu u sopstvenom životu.

Vodolija – vole inovacije i društveni aktivizam

Za Vodolije se ne može reći da ih zanima tradicionalni način izgradnje karijere, jer vole da preispituju i pomeraju granice s utabane životne staze. Privlače ih inovacije i društveni aktivizam.

Idealni poslovi:

Profesor: Visoko obrazovanje je izvrsno polje za gradnju karijere za Vodolije jer tako dobijaju priliku svoje znanje podele s drugima, a to je nešto u čemu uživaju. Vole i onaj osećaj slobode u radu i organizaciji nastave koji to zanimanje nosi sa sobom.

Inženjer zaštite okoline: Vodolijama pristaju svi poslovi vezani za očuvanje okoline. Ali, ovo zanimanje otvara im nove mogućnosti – da svoje inovativne ideje koriste za opšte dobro.

Sudija: Ljudi rođeni u ovom znaku su po prirodi vrlo objektivni, a to je osobina koju bi trebao da ima svaki sudija. Osim toga su vrlo pouzdani i pošteni.

Ribe – prirodni terapeuti

Ribe su jedan od najosećajnijih znakova Zodijaka i po prirodi su skloni poslovima u kojima imaju priliku da terapeutski deluju na druge. Vrlo su saosećajne, ozbiljne i odgovorne.

Idealni poslovi:

Psiholog: Njihovo dobro shvatanje ljudskog uma i duboko razumevanje osećanja čine ih savršenim za proučavanje psihologije, na bilo kom nivou – bilo da je to savetnik, terapeut, psiholog ili psihijatar.

Umetnik: Ovo je još jedno idealno zanimanje za Ribe jer su po prirodi vrlo umetnički nastrojeni pojedinci. Poseduju fantastičnu maštu koja im omogućava beskrajnu kreativnost.

Lovac na talente: Ribe bi bile izvrsne u ovom poslu upravo zato što su vrlo intuitivne i lako se mogu povezati s ljudima. One bi se odlično snašle u spajanju poslodavaca i radnika koji bi im savršeno odgovarali.

(Krstarica/Your Tango)

