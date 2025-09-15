Ili ih voliš ili ih mrziš: Samo 1 znak budi najesktremnija osećanja u ljudima!

Za ove dame važi pravilo da su veoma hladne, često nezadovoljne sobom i veoma mračne osobe.

Stereotipe je teško iskoreniti, a još je teže dokazati suprotno. Predstavljamo vam one stereotipe o ženama Škorpijama koji su uglavnom tačni i istiniti.

Intuitivne i duhovne osobe

Škorpije često veruju svojoj intuiciji, a dožive razočaranje onda kada ne poslušaju onaj skriveni glas u sebi. Čvrsto veruju u intuiciju, a neretko i u natprirodno. Veoma su otvorene osobe kada je reč o paranormalnim pojavama, a duhovni svet ih veoma privlači.

Tajanstvene i misteriozne

Svaka čast onome ko uspe da natera Škorpiju da mu se otvori. One su veoma zatvorene osobe i nemaju puno prijatelja, jer prosto je teško zadobiti njihovo poverenje i druže se samo sa odabranim ljudima. Uvek su u centru pažnje ali o njima nikada nećete znati mnogo jer izbegavaju da govore o sebi.

Ljubomorne osobe

Iako su često nasmejane i deluju dobroćudno, zapravo su veoma takmičarski nastrojene i ne vole da budu u nečijoj senci. Teže da budu lideri, vođe i veoma su perspektivne. Veruju da zaslužuju i da jesu najbolje. Čim nešto nije po njihovom odmah odustaju. Jednostavno moraju biti broj jedan i tačka!

Posesivne osobe

Kada nešto žele ne prezaju da to i dobiju. Učiniće sve da bude po njihovom bez dileme i griže savesti. Jednostavno umeju da se uvuku pod kožu i da ostvare svoj cilj. Čak i neprimetno.

Melanholične osobe

Žene Škorpije postaju melanholične iz dva razloga. Prvi je kada osećaju da ne mogu da ostvare ono što silno i istinski žele. Drugi je kada ljudi ne shvataju njihovu želju da se osame i kada ne prihvataju to da su one zatvorene osobe koje uglavnom veruju samo sebi.

Odane osobe

Kada vas prihvate i zavole, one vole do smrti. To su osobe koje bi zbog prijatelja i voljene osobe ruku stavile u vatru. Nikada ne zaboravljaju i ne ostaju dužne onima koji im pomognu i pruže ruku.

Nezavisne i hrabre osobe

Vole sve da kontrolišu, a često su neko ko marljivo radi i stvara. Ne vole da budu prosečne, za njih važi “Ili si na vrhu ili na dnu”. Osim što su radoholičari, Škorpije su i veoma odvažne i hrabre osobe. Rizikovaće radi uspeha i ne boje se da preuzmu inicijativu. Takođe, one koje vole zaštitiće po cenu da sami budu duboko povređeni.

Strastvene osobe

Njih kroz život vodi strast. Njihova strast je konstantna iako deluju mirno, hladno i bez emocija. Ista situacija je u ljubavi. Kada vole, daju se svim srcem, a veoma su strastvene u vođenju ljubavi.

