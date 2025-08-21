Ima božanske moći: Da li ste znali da postoji 13 znak horoskopa?

Da li ste baš vi među izabranima?

Negde u horoskopu postoji tajna, gotovo zaboravljena karta – Zmijonoša, 13 znak, misteriozno skriven između Škorpije i Strelca. Ova nepoznata oblast krije jedinstvenu moć

Zmijonoša, poznata i kao Ophiuchus ili Ophiuchus na latinskom, dominira nebeskim sferama od 29. novembra do 17. decembra. Grčki astronom Ptolomej prvi je zabeležio ovu pojavu u 2. veku, ali Vavilonci su je ignorisali prilikom kreiranja zodijaka, ostavljajući je van klasičnog sistema od 12 znakova.

Ono što čini Zmijonošu posebnom je mit koji ga prati koz vekove. Rimljani su ga povezivali sa Asklepijem, bogom lečenja, dok su Vavilonci smatrali da predstavlja Nirom, biće sa ljudskim gornjim delom tela i zmijskim nogama. Ovaj znak nosi legendu o lečenju, pa se veruje da oni rođeni pod njegovim vladanjem imaju isceliteljsku moć.

NASA je nedavno potvrdila postojanje Zmijonoše kao znaka horoskopa, iako se odmah ogradila od astroloških interpretacija. Njeno otkriće dovelo je do širokih spekulacija i pitanja o promeni u astrološkoj sferi.

Zmijonoša, kažu, nosi snagu isceljenja, snažan intelekt i iskrenost. Takođe se pripisuje neodoljiva seksualna privlačnost onima koji se rađaju pod njegovim znakom.

Zemljina promenjena orbita dovela je do ove promene u zodijaku, tvrdi profesor astronomije Park Kunkle. To nas navodi da se zapitamo – da li je Zmijonoša ključ za razumevanje novih puteva univerzuma?

U stvarnosti, Zmijonoša može biti ključ za razumevanje novih puteva univerzuma. Da li je to skriveni odgovor na mnoga pitanja koja još nisu postavljena?

Prema ovoj teoriji, znaci zodijaka bi izgledali ovako:

Jarac – od 20. januara do 16. februara

Vodolija – od 16. februara do 11. marta

Ribe – od 11. marta do 18. aprila

Ovan – od 18. aprila do 13. maja

Bik – od 13. maja do 21. juna

Blizanci – od 21. juna do 20. jula

Rak – od 20. jula do 10. avgusta

Lav – od 10. avgusta do 16. septembra

Devica – od 16. septembra do 30. oktobra

Vaga – od 30. oktobra do 23. novembra

Škorpija – od 23. novembra do 29. novembra

Zmija – od 29. novembra do 17. decembra

Strelac – od 17. decembra do 20. januara

