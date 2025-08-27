Ima se, može se! Samo ovi astrološki znakovi su uvek puni kao brod!

Ovi znakovi koriste svoju urođenu inteligenciju, kreativnu crtu ličnosti i snalažljivost, kako bi zaradili basnoslovne iznose novca…

Astrolozi su na osnovu odgovora i plata koje zarađuju pripadnici različitih horoskopskih znakova došli do zanimljvih otkrića i tako se ispostavilo da Bikovi, Škorpije, Lavovi i Rakovi u proseku zarađuju više od 100 hiljada dolara mesečno, što je više od bilo kog prosečnog primanja.

Mnogi astrolozi povezuju novac sa drugom i osmom astrološkom kućom kojom vladaju Bikovi i Škorpije, tako da ne čudi što su se ova dva znaka našla na listi najbogatijih.

Bik

Mnogi Bikovi pod uticajem Venere razviju prefinjeni ukus, te je luksuzan život za njih potreba koja će im stvoriti osećaj sigurnosti, stabilnosti i udobnosti. Međutim, vredni Bikovi imaju smisla za upravljanje svojim novcem, te neće sebi dozvoliti nepotrebno rasipanje.

Škorpija

Škorpija takođe traga za udobnim životom, što im urođene sposobnosti investiranja najčešće i omoguće. Zbog moćne energije čak i najskrivenije želje Škorpije mogu postati stvarnost.

Lav

Lavovi žele da ih primete i poštuju i veoma često to i postižu. Njihov energični nastup je nešto što će svi zapamtiti i zbog čega će ih prosto obožavati. Ovakav društveni ugled ih često iziskuje mnogo novca jer će Lavovi ulagati velike svote kako bi finansirali svoju garderobu, poklone i raskošne večere za bliske osobe. Međutim, prirodne liderske sposobnosti koje poseduje ovaj horoskopski znak će mnogim Lavovima obezbediti visoke pozicije u različitim kompanijama, te se njihovo bogatstvo često brže uvećava nego što se rasipa.

Rak

Požrtvovane Rakove pokreće želja da obezbede svoju porodicu i brižno urede svoj dom. Kako bi to postigli, oni će razviti svoju radnu etiku i ambiciju, te će ova želja uskoro postati stvarnost. Vredni i uspešni Rakovi će najčešće nastaviti svoj život skromno, uživajući u blaženstvima i sigurnostima koje su sebi obezbedili.

Vodolija

Maštovite Vodolije često slede svoje ideale, ne pristaju na kompromis između želja i stvarnosti, a taj raskorak se uočava i na njihovom finansijskom polju. Zbog svoje želje za idealima, ovi znakovi će često pronaći posao u javnom servisu ili humanitarnom radu koji će ih činiti zadovoljnima, ali će im doneti i plate koje su nešto ispod proseka.

Jarac

Jarčevi teže priznanjima i ugledu u društvu, pa se često mogu naći na čelu mnogih neprofitnih organizacija. Ovo naravno ne znači da će svi Jarčevi i sve Vodolije biti potpuno neuspešne na svom finansijskom planu, jer na svetskoj sceni možemo videti i mnoge uspešne pripadnike ovih horoskopskih znakova.

