Imaju anđeosko lice, ali i najzlobnija srca: 3 najopasnija znaka

Anđeosko lice im je najbolja maska. Ovan, Devica i Škorpija su tri najopasnija znaka horoskopa, deluju veoma nežno, ali iza toga kriju opasnu zlobu. Njima se nemojte zamerati, umeju da budu nemilosrdni

Kao i mnogo toga, zvezde određuju i to kako se ophodimo i ponašamo u nekim situacijama, kao i to koliko smo opasni ili pomirljivi.

Kako astrolozi kažu postoje tri horoskopska znaka koja su opasna i spremna na svaku vrstu obračuna ukoliko udarite na njihov ego i sujetu.

Ovan – bes lako prelazi u agresiju

Ovnovi se oduvek smatraju vođama. Oni su poznati po samopouzdanju i velikim ambicijama. Takmičarski su nastrojeni, strastveni i impulsivni i ukoliko su nešto zacrtali – učiniće sve da dođu do svog cilja. Ukoliko vam se učini da je Ovan miran i spreman za diskusiju, nemojte ulaziti u raspravu sa njim jer može pokazati zube, a to vam se neće dopasti.

Kada su preplavljeni negativnim emocijama, njihov bes lako može preći u agresiju i često neće ni razmišljati o posledicama u tom stanju. Veoma su optimistični i skloni opasnim avanturama nadajući se da će sve proći dobro.Oni vole da istražuju nove ideje i proširuju svoje teritorije što često može izazvati sukob sa drugim ljudima. Često donose ishitrene odluke, a veoma retko ćete od njih dobiti izvinjenje.

Devica – ljubazne i dobronamerne, ali kriju svoju opasnu stranu

Device su poznate po tome što su perfekcionisti, fokusirani su na detalji i ulaze u duboku analizu svega što se dešava u njihovom okruženju. Budući da teže savršenstvu, Device mogu biti vrlo kritične. Mada imaju anđeosko lice vole da se predstavljaju kao ljubazne i dobronamerne, Device ipak mogu imati i svoju opasnu stranu.

Budući da su vrlo pedantne, one znaju način da sakriju sve dokaze svojih opasnih igri. Zbog želje da uspeju, mogu biti nemilosrdni prema konkurentima. Ne plaše se da rizikuju kako bi došli do svog cilja. Takođe, krasi ih tvrdoglavost koja ih često dovodi do sukoba. Osim toga, posesivnost ih može naterati na očajne poteze i opasne mere kako bi zaštitili i zadržali ono što vole.

Škorpija – mogu nemilosrdno da ubodu

Škorpije su poznate po svojoj strasti i može se reći da su prvi na ovoj listi. Kao i istoimena životinja, mogu nemilosrdno ubosti ukoliko se osećaju isprovocirano ili ugroženo. Oni su u stanju da zadrže u sebi ljutnji i idu na sve kako bi postigli osvetu. Njihova druga opasna strana je to što svojom dobrom veštinom komunikacije uspevaju lako da slažu i manipulišu.

Sa svojim bliskim osobama koriste bogatu emocionalnu inteligenciju kako bi vešto manipulisali i dobili ono što žele. Čak i ako su nežni prema drugim ljudima, mogu biti opasne za sebe. Vrlo su samokritične i lako mogu upasti u sumorne misli. Ovo ih čini sklonim bekstvu i zavisnostima.

