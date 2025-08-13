Imaju jezik dug kao ceo kilometar – ovaj znak horoskopa je ubedljivo najveća alapača!

Znak koji ne zna da ćuti – ako mu poverite tajnu, rizikujete da sutra postane opštepoznata stvar!

Neki ljudi imaju dar da slušaju – tiho, pažljivo i diskretno. A neki… pa, jednostavno nisu stvoreni za ćutanje. Astrologija otkriva da jedan horoskopski znak prosto ne ume da zadrži informaciju za sebe, ma koliko ona bila poverljiva.

Dok ćete od nekih znakova dobiti zid tišine kad im se poverite, kod drugih postoji realna šansa da vaša tajna postane predmet diskusije uz kafu, telefon ili u nekom grupnom četu. A jedan znak je, prema mišljenju astrologa, u tome nenadmašan.

Blizanci – hodajuća enciklopedija… i trač rubrika u isto vreme!

Kada Blizancu ispričate nešto „samo za tvoje uši“, imajte na umu sledeće: njihova glava je kao poštansko sanduče puno pisama koja samo čekaju da budu prosleđena. Merkur, planeta komunikacije, daje im neodoljivu potrebu da sve znaju – i da sve podele.

Oni ne pričaju da bi ogovarali – barem ne svesno. Njihova znatiželja je ogromna, jezik brz, a filter između misli i reči često izostaje. Ono što čuju danas, mogu ponoviti sutra, a da ni ne primete da su time nekome narušili poverenje.

Blizanci su šarmantni, zabavni, sjajni sagovornici i pravi majstori reči. Ali kada je poverenje u pitanju – tu stvari postaju komplikovane. Oni jednostavno obožavaju dobru priču, i teško im je da odole da je ne podele, pogotovo ako im se čini da će time biti zanimljiviji u društvu.

Upozorenje za one sa osetljivim informacijama

Blizanci nisu zlonamerni – oni su samo zaljubljeni u komunikaciju. I baš zato, ako imate tajnu koju ne želite da čuje još neko, možda je bolje da je zadržite za sebe… ili je bar ne poveravate Blizancu.

Jer ono što kod njih uđe na jedno uvo, retko ostaje samo tu.

(espreso.co.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com