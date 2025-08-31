Imaju kamen umesto srca: Dobro se čuvajte najbezosećajnijeg horoskopskog znaka

Mnogi misle da znaju sve o bezosećajnosti, ali samo jedan horoskopski znak prednjači kad je reč o dominaciji i otuđenosti.

Vladanje u svakoj situaciji

Njima je najvažnije da budu na vrhu—bez izuzetka. Svaki razgovor ili susret pretvaraju u arenu u kojoj oni moraju da drže konce u svojim rukama.

Rane nepromišljenim rečima

Često će vas povrediti hladnim i brzim komentarima bez imalo razmišljanja. Njihove reči su oštre i prosto ne mare za posledice koje prouzrokuju.

Nemogućnost da slušaju

Iritira ih kada neko ima drugačije mišljenje ili kada treba da se posvete tuđim problemima. Slušanje drugih nije u njihovom fokusu—sve se vrti oko njih samih.

Ovaj hladni stil ponašanja najjače karakteriše Strelca, znak koji ne poznaje grižu savesti kada treba da ostane uzdignut nad svima.

