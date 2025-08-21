Imaju lice anđela, ali su bez srca i duše: Ovo su 3 najzlobnija zodijačka znaka!

Da li ste na spisku?

Svi mi imamo i svoju mračnu stranu, a znak u kojem smo rođeni u velikoj meri određuje koliko će ona biti izražena.

Pojedini horoskopski znakovi važe za ‘zlobnije’, ali to ne mora nužno da znači da njihova priroda zaista i jeste mračnija od drugih, već je samo na burniji i eksplicitniji način iskazuju.

Bilo da su kraljice drame, osvetoljubive ili ljubomorne, nije dobro imati ih za neprijatelje.

Ovan

Ovnovi su poznati po svojoj impulsivnosti i nestrpljenju. Mogu biti veoma agresivni, a njihova priroda može dovesti do nepromišljenih postupaka.

Ako vas Ovan vidi kao neprijatelja, možete očekivati da će se boriti protiv vas do kraja.

Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj lukavosti i prevrtljivosti. Oni mogu biti veoma manipulativni i često menjaju mišljenje.

Ako se nađete na njihovoj lošoj listi, mogu biti veoma sarkastični i neprijateljski raspoloženi.

Jarac

Jarčevi su poznati po svojoj tvrdoglavosti i ambiciji. Oni mogu biti veoma materijalisti i skloni manipulaciji da bi postigli svoje ciljeve.

Ako se nađete na njihovom putu ka uspehu, možete očekivati da će manipulisati kako bi dobili ono što žele.

