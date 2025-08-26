Imaju zlatnu sudbinu: Ako ste rođeni u ova 3 znaka horoskopa uspeh i bogatstvo su vam zapisani u zvezdama

Nekima je sudbina da ih kroz život prati prosperitet.

Iako ne postoji astrološka garancija za bogatstvo, neka zodijačka znamenja ističu se osobinama koje ih čine odličnim kandidatima za osnivanje sopstvenih imperija. Evo tri znaka horoskopa koja dominiraju na listama svetskih milijardera i među najbogatijim ljudima sveta i koji su pravi magnet za novac, sreću i uspeh.

1. Vaga

Sa čak 12% svetskih milijardera, Vage su majstori društvene igre. Sa naglaskom na estetiku i luksuz, lako se kreću u elitnim krugovima. Između ostalih, Vaga je i Ralf Loren, modna ikona.

2. Ribe

Ribe, sanjari i intuitivci, čine 11% milijarderske populacije među ljudima. Bernard Arno, osnivač LVMH, i Rupert Murdok, vlasnik medijskog carstva, odlični su primeri kako se snovi mogu pretvoriti u novac, sreću i uspeh.

3. Bik

Bikovi, simbol upornosti i ljubitelji luksuza, predstavljaju 10% svetskih milijardera. Mark Zakerberg, Dejvid Koh i Suzan Klaten su samo neki od onih koji su dokazali da Bikovi zaista vladaju kućom bogatstva.

Da li je vaš znak među njima? Možda vas zvezde vode ka putu za novac, sreću i uspeh!

