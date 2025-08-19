Imaju zmiju u džepu: Najveće škrtice horoskopa, ne hvataju se olako za novčanik

Dok se mnogi istroše do visokog datuma pa grickaju nokte do sledeće plate, ima i onih koji brižljivo vode računa o svojim finansijama. Astrolozi kažu da su ova 3 horoskopska znaka su prilično škrti, mada neko to zove i štedljivost.

Ovan

Ovaj znak veoma poštuje svoje ustaljene finansijske navike i neće lako odustati od njih. Spremni su da zapnu kad rade, da zarađuju čak i na dva posla, a gledaju i da profitiraju od štednje ili pametnog ulaganja. Ne veruju u zajedničku kasu. Oni su „solo“ igrači kad je reč o novcu.

Lav

Deluju spremni na svakojake avanture ali ne vole da se igraju sa zaradom i novcem. Koliko god da su hrabri, oni žele da u svemu postanu i ostanu prvi, pa ih nećete lako nagovoriti na bilo kakva riskantna ulaganja. Ne hvataju se za novčanik olako već sav višak zarade ulažu u štednju ili luksuznu imovinu koju je lako unovčiti.

Strelac

Nisu sebični već samo žele da sve obezbede za svoje najmilije. Pripadnici ovog znaka mnogo brinu o budućnosti pa zato štede, štede i štede. Drugi ih optužuju da imaju „zmiju u džepu“, a oni samo troše pametno. Spremni su da „odreše kesu“, naročito za porodicu i prijatelje, ali onda kad je to zaista opravdano.

