Inat im je jači od razuma: 3 znaka koji će ići glavom kroz zid samo da bi isterali svoje, makar propali

Znaju da greše i svejedno nastave jer njihov inat je jači od svega - od saveta, od razuma, od posledica. I baš to ih je dovelo tamo gde jesu.

Recite Ovnu, Škorpiji ili Lavu da ne mogu nešto i odmah ste napravili grešku. Nije to prkos zbog prkosa. To je nešto dublje, ukorenjeno, gotovo fiziološko. Inat jači od razuma nije kod ovih znakova mana koju treba lečiti, to je deo identiteta koji ih je i doveo dokle jesu.

Samo, ponekad ih dovede i tamo gde ne bi trebalo da budu.

Ovan: Ide kroz zid jer mu niko nije rekao da postoji vrata

Ovan ne čeka. Ne proverava. Ne pita da li postoji lakši put. Kad nešto odluči, kreće glavom napred i jedino što ga može zaustaviti je fizička prepreka, a ni to nije uvek dovoljno. Inat jači od razuma kod Ovna izgleda ovako: svi mu kažu da odustane, on se nasmeje, udvostruči napor i ili uspe spektakularno ili propadne spektakularno. Nijanse ga ne zanimaju.

Problem nastaje kad Ovan pobrka inat sa instinktom. Nije svaka tvrdoglavost hrabrost. Ponekad je samo tvrdoglavost, i Ovan to zna duboko u sebi, samo retko kad prizna.

Škorpija: Pamti sve, oprašta ništa, odustaje nikad

Škorpijin inat nije bučan. Ne viče, ne preti, ne objavljuje namere. Samo čeka. I radi. Tiho, strpljivo, sa fokusom koji bi uplašio svakoga ko bi video iznutra kako to izgleda. Kad Škorpija odluči da nešto istera do kraja, vreme za nju ne postoji. Može čekati mesecima, godinama, samo da bi na kraju izašla kao pobednik. Ali tu leži i zamka.

Škorpija ponekad nastavi da se bori za nešto što je odavno prestalo da vredi, samo zato što je uložila previše da bi odustala. Inat postane zatvor iz kojeg ne zna kako da izađe, a da ne prizna grešku.

Lav: Ponos mu ne da da se povuče čak ni kad zna da greši

Lav može da zna da greši. Može jasno da vidi da je drugi bio u pravu. I svejedno neće odustati, jer odustajanje pred publikom za Lava nije opcija. Inat jači od razuma kod Lava uvek ima veze sa ponosom, sa tim kako izgleda u očima drugih, sa tim da ne sme da pokaže slabost čak ni kad bi slabost bila najmudriji potez.

Kad Lav pobedi na inatu, slavi glasno i dugo. Kad izgubi, ćuti i čeka sledeću priliku da pokaže da je ipak on bio u pravu od početka.

Inat koji gradi i inat koji ruši

Ovan, Škorpija i Lav nisu tvrdoglavi bez razloga. Kod ovih znakova inat je jači od razuma, ali ih je baš to naučilo da ne odustaju kad je teško, da guraju kad bi drugi stali, da veruju u sebe čak i kad im niko drugi ne veruje.

To je njihova snaga.

Samo, ponekad ta ista snaga postane teret koji nose duže nego što treba.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com