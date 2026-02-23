Iskoristite prilike danas, šansa za novac i izobilje čeka ova 4 znaka

Ribe, Devica, Vodolija i Bik imaju danas idealne šanse da privuku sreću, pare i obilje. Iskoristie prilike koje se ukažu.

Četiri horoskopska znaka privlače veliko obilje i sreću 23. februara 2026. godine kada Sunce u Ribama pravi kvadrat sa Uranom u Biku. Kada se jedna vrata zatvore, otvaraju se druga. Iskoristite prilike čim se danas pojave.

Sunce u Ribama najavljuje sudbonosne događaje koji se tiču duhovnih pitanja. Pa ipak, ove natprirodne situacije se manifestuju na opipljive načine. Pozitivan deo ovoga je što oni koji su svesni mogu da iskoriste trenutke koji im donose lično bogatstvo.

Četiri astrološka znaka su posebno pozicionirana da maksimalno iskoriste današnju prekretnicu i steknu obilje.

1. Ribe – otvorite se za nove ideje

23. februara, obilje dolazi kada se oslobodite svojih očekivanja i otvorite se novim mislima i sugestijama. Obično, kada vam drugi ljudi daju savet, a to nije ideja koju ste sami imali, brzo se odbacuje. Ali, tokom tranzita Sunca u kvadratu sa Uranom, neobične ideje vam deluju razumno. Iskoristite prilike.

Inovacija se ne čini tako preteranom. Dozvoljavajući nekome drugom da razmišlja umesto vas, dobijate priliku za koju niste znali da možete da je iskoristite. Niste čak ni znali da ova postoji, ali sada kada vam je pokazana, ne možete je zaboraviti.

Privlačite obilje i sreću testiranjem vode i verovanjem u tuđe savete. Shvatate da ljudi koji misle drugačije od vas nisu u krivu; oni su samo drugačiji. Vaš ego pada u drugi plan i priznajete da ne znate sve. Učite, i to vas vodi veoma korisnim novim putem.

2. Devica – danas standardi nisu bitni

23. februara, tokom tranzita Sunca i Urana, otpuštate svoja očekivanja u vezi sa partnerstvima. Kada prestanete da se držite određenih standarda, život počinje da se kreće u novom pravcu: obilje i sreća. Pravili ste kompromise i samožrtvovali ste se. Nije vam smetalo jer je to bio neophodan izraz ljubavi.

Sada shvatate da je život avantura koja zahteva prostor za rast. Ne možete postavljati zidove definisane vašim idejama. Te ideje moraju da se promene i prilagode onome što univerzum želi.

Ekspanzija zahteva fleksibilnost, a prilagodljivost je mehanizam za bogatstvo. Danas sebi dozvoljavate da se upustite izvan onoga što znate da biste učili od drugih, otvarajući vrata obilju i sreći.

3. Vodolija – igrate na sigurno

Shvatate da morate da trošite novac da biste zaradili novac 23. februara. Obično volite da igrate na sigurno, ali danas zahteva da izađete i budete neprijatno. Sunce u kvadratu sa tranzitom Urana poziva vas da se oslobodite starih obrazaca novca, uključujući preteranu štedljivost. Da biste imali, morate da se opustite.

Slušate stručnjake i radite ono što kažu, čak i ako to nema smisla. Pratite trend koji deluje novo i drugačije, ali je deo načina na koji se život menja. Odlučujete da je dobro evoluirati jer se to od vas traži. Ono što ste radili u prošlosti prestalo je da funkcioniše. Danas stavljate svoj mali prst na nozi u nove vode sa nadom da će vas to dovesti do obilja i sreće, i to se dešava.

4. Bik – samostalno donosite odluke koje privlače izobilje

Vaša prijateljstva počinju da se menjaju i shvatate da u svetu punom ljudi stojite sami. Ova iznenadna promena u vašoj društvenoj dinamici je zapanjujuća. Pa ipak, oslobađa vas odgovornosti prema svima ostalima osim prema sebi. 23. februara, lakše ćete slušati svoj unutrašnji glas. Kao da glas nebesa počinje da govori malo glasnije, a vi ste otvoreni da ga primite. Iskoristite prilike koje vam se prikažu.

Prijatelji rade stvari na jedan način, vi ste vođeni novim putem da biste živeli život na drugi način. Niste u krivu, a ni oni. Za sada ste malo van svog elementa, ali kako se počinjete osećati poznato, opuštate se i preduzimate akciju. Ne smeta vam spor, metodičan put i to vam pomaže da uradite ono što treba.

Privlačite obilje i sreću jer živite u skladu sa svojim unutrašnjim kompasom. Zaista, nema boljeg načina da steknete ono što želite na svetu od autentičnosti.

(Krstarica/YourTango)

