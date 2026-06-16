Istina od koje beže ova tri znaka više ne može da se gura pod tepih, do kraja meseca će ih sve sustići

Istina od koje beže tri znaka stiže do kraja meseca i ruši sve izgovore. Proverite da li ste na spisku i šta vas čeka.

Postoji istina od koje beže tri znaka horoskopa, i do kraja meseca im ponestaje mesta da je sakriju. Nije reč o nekom velikom proročanstvu. Reč je o onome što već znate, ali se pravite da ne znate. Telefon koji ne zovete. Odluka koju odlažete od marta. Veza u kojoj odavno nema vazduha.

Najgore kod ovih dana nije sama istina. Najgore je što više nemate izgovor koji zvuči ubedljivo. Ni sami sebi.

Blizanci: kraj brzim odgovorima na pogrešno pitanje

Blizanci uvek imaju repliku spremnu. Brzo se snađu, lako objasne, okrenu temu kad postane neprijatno. Ovog puta taj trik ne pali. Pitanje koje izbegavate vraća se uporno, obično vezano za vezu koja ne ide ili posao na kojem stojite u mestu mesecima.

Do kraja meseca postaje očigledno da troškite energiju na nešto bez budućnosti. Što pre sebi priznate šta zaista želite, lakše je da napravite korak. Istina od koje beže Blizanci nije prijatna, ali vas oslobađa tereta koji vučete predugo.

Vaga: cena mira koji plaćate tuđim novcem

Vage drže mir po svaku cenu, čak i kad ta cena budu njihovi sopstveni nervi. Gutate, ćutite, trpite da nekoga ne razočarate. A onda se nakupi. Kraj meseca vas tera da glasno kažete ono što ste dugo gurali pod tepih.

Bilo da je u pitanju prijateljstvo, partner ili porodica, suočavanje sa istinom ovde znači jedno: ne možete svima da udovoljite. Granica koju godinama ne postavljate jeste tačka u kojoj se gubite. Tek kad je povučete, dolazi ravnoteža koju tražite na pogrešnim mestima.

Šta znači da znak mora da prihvati istinu od koje beži?

To znači da prestaje da pravda odlaganje. Spoljne okolnosti, planeti ili obične posledice donesu situaciju u kojoj izgovor više ne stoji, pa znak donosi odluku koju je mesecima izbegavao.

Ribe: intuicija vam je sve rekla, vi se pravite gluvi

Ribe veruju da će se stvari nekako rešiti same. Optimizam vas je provukao kroz mnogo toga, ali ovog puta dolazite do zida. Ono što vam intuicija šapuće mesecima sada se traži naglas.

Do kraja meseca stiže saznanje vezano za ljubav, novac ili sopstveni rast. Ne čekajte savršen trenutak, on neće doći. Priznati sebi istinu znači preuzeti sledeći korak, čak i kad vam ruke drhte. Iskrenost prema sebi je jedini ulaz u promenu koju priželjkujete.

Zašto je baš kraj meseca prelomna tačka

Suočavanje sa istinom nikad ne deluje kao poklon dok traje. Deluje kao udarac. Ali za Blizance, Vage i Ribe ovi poslednji dani nose nešto vredno: priliku da ostave iza sebe ono što ih guši. Najteža rečenica koju izgovorite sebi obično je i prva slobodna.

Ne morate sve da rešite za jedan dan. Morate samo da prestanete da lažete sopstveni odraz u ogledalu.

A vi, koju istinu već mesecima gurate pod tepih i znate da vas čeka do kraja meseca? Napišite u komentarima.

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