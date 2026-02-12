Istočnjački horoskop za 2026. godinu: Talas sreće za 3 znaka već je počeo, sledi im jedan od najboljih perioda u životu

Prema istočnjačkom horoskopu, ovi srećnici biti u epicentru talasa luksuza, unutrašnjeg prosvećenja i živopisnih događaja u 2026. godini.

Istočnjački ili kineski horoskop prognozira da će se ovi srećnici naći u epicentru talasa luksuza, unutrašnjeg prosvećenja i živopisnih događaja u 2026. godini

Prema kineskoj astrologiji, već od novembra 2025. godine za 3 pripadnika Zodijaka počeo je odličan period u životu, a fenomenalne prilike će ih sačekati i u ovoj godini. Naime, počinje posebno doba kada se energije kineskog horoskopa i kretanje planeta poklapaju, otvarajući put neverovatnoj sreći i probojima.

Već od prvih dana novembra može se osetiti vibracija promena, a do sredine meseca sudbina počinje da daruje poklone o kojima se ranije samo sanjalo.

Posebno su povlašćeni znakovi povezani sa elementima Zemlje i Metala – zvezde im obećavaju maksimalnu podršku i neočekivane finansijske uspehe.

Bivo

Prvi koji će osetiti magiju novog ciklusa su rođeni u znaku Bivo. Za njih počinje zlatni period, povezan sa napredovanjem u karijeri, novčanim bonusima i priznanjem. Istočnjački horoskop ukazuje na aktivaciju sektora slave i resursa, što znači da će svaki trud Bivola, posebno u finansijama, biti bogato nagrađen. Novac može doći niotkuda – u obliku bonusa, slučajnih poklona ili neočekivanih prilika. Takođe, povećavaju se šanse za romantične veze sa uticajnim i značajnim partnerima.

Zmaj

Zmajevi slede na listi srećnika. Njihova energija se budi kao nakon dugog sna. Ovo će biti talas inspiracije kada se ideje lako materijalizuju. Sve što je povezano sa umetnošću, kreativnošću i duhovnim razvojem biće posebno povoljno. Sreća će pratiti Zmaja čak i u svakodnevnim situacijama – od povoljnih kupovina do susreta koji mogu promeniti život.

Svinja

Treći srećnik je znak Svinje, koji će doživeti potpuni blagoslov Univerzuma. Mogu očekivati duševni mir, porodičnu harmoniju, poboljšano zdravlje i, što je najvažnije, dubok osećaj unutrašnje celovitosti. Istočnjačke zvezde pojačavaju magnetizam Svinje i njenu sposobnost da privuče pozitivne događaje, prenosi Glossy.

Ovo je idealno vreme za pokretanje novih projekata, obnavljanje starih veza ili preseljenje na povoljnije mesto. Sve će se odvijati bolje nego što se očekivalo.

